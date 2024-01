2024年01月18日 11時35分 メモ

Samsungが「Galaxy S24」シリーズを発表、GoogleのAI「Gemini」を搭載



Samsungが2024年1月18日開催の新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」で、「Galaxy S24 Ultra」「Galaxy S24+」「Galaxy S24」の3機種を発表しました。1月31日にリリースされる予定のGalaxy S24シリーズには、Googleの生成AIであるGeminiが搭載されます。



Enter the New Era of Mobile AI With Samsung Galaxy S24 Series – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/enter-the-new-era-of-mobile-ai-with-samsung-galaxy-s24-series



New Google AI features coming to Samsung Galaxy S24

https://blog.google/products/android/google-ai-samsung-galaxy-s24/



Samsung’s Galaxy S24 will feature Google Gemini-powered AI features | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/01/17/samsungs-galaxy-s24-will-feature-google-gemini-powered-ai-features/?guccounter=1



Samsung’s S24 and S24 Plus put new AI smarts in a polished package - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/17/24040372/samsung-galaxy-s24-plus-price-release-date-specs-features-ai-artificial-intelligence



SamsungのGalaxy S24シリーズのラインナップは、ディスプレイが6.2インチのGalaxy S24、6.7インチのGalaxy S24+、6.8インチのGalaxy S24 Ultraの3モデルで、いずれの機種もSnapdragon 8 Gen 3を搭載しています。



基本的な仕様は以下の通り。



Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra ディスプレイ 6.2インチ FHD+ 6.7インチ QHD+ 6.8インチ QHD+ サイズ 70.6×147×7.6mm 75.9×158.5×7.7mm 79×162.3×8.6mm 重さ 168g 196g 233g カメラ 超広角約1200万画素(F値2.2、FOV120˚)

広角約5000万画素(F値1.8、FOV85˚)

望遠約1000万画素(光学3倍、F値2.4、FOV36˚)

インカメラ約1200万画素(F値2.2、FOV80˚) 超広角約1200万画素(F値2.2、FOV120˚)

広角約2億画素(F値1.7、FOV85˚)

望遠約5000万画素(光学5倍、F値3.4、FOV22˚)

望遠約1000万画素(光学3倍、F2.4、FOV36˚)

インカメラ約1200万画素(F値2.2、FOV80˚) メモリとストレージ 8GB+128GB~512GB 12GB+256GB~512GB 12GB+256GB~1TB バッテリー 4000mAh 4900mAh 5000mAh



IT系ニュースサイトのCNETによると、Galaxy S24のAndroidには7年分のセキュリティアップデートが提供されるとのこと。



Galaxy S24で特に注目されているのが、Googleの生成AI・Geminiによって強化された「Galaxy AI」です。Geminiには「Ultra」「Pro」「Nano」という3つのモデルがありますが、Galaxy S24にはコンパクトで高効率なモバイル向けモデルの「Nano」が採用されています。これにより、Galaxy S24シリーズはGoogleのGeminiを搭載したスマートフォンとしてはPixel 8 Proに次ぐ2番手となりました。



Gemini Nanoを搭載することにより、Galaxy S24ではGoogleメッセージの新機能「Magic Compose」が使えるようになり、「興奮」「フォーマル」「リリカル」などといったさまざまなスタイルでメッセージを生成することが可能になります。





また、Galaxy S24ではGoogleの機械学習プラットフォーム・Vertex AI経由でGeminiのミッドレンジモデルである「Gemini Pro」を活用することもでき、これによりメモ、ボイスレコーダー、キーボード入力アプリなどに高度な要約機能が提供されます。このAI要約機能を使うと、例えばボイスレコーダーで講義を録音して、授業の重要な部分をピックアップするといった使い方が可能です。



さらに、Vertex AIからはGoogle DeepMindの画像生成モデル「Imagen 2」にもアクセスすることが可能。Galaxy S24のギャラリーアプリのジェネレーティブ編集機能により、写真や画像をAIで直感的に編集することができます。





なお、Galaxy S24シリーズはGoogleレンズの「Circle to Search」にも対応します。



Galaxy S24シリーズは2024年1月31日にリリースされる予定で、価格はGalaxy S24が799.99ドル(約11万8000円)、Galaxy S24+が999.99ドル(約14万8000円)、Galaxy S24 Ultraが1299.99ドル(約19万2000円)です。日本での展開については、記事作成時点では発表されていません。