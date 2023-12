「グランド・セフト・オートVI」の映像流出に関与した10代のハッカーに有罪判決、自閉症という診断が認められ無期限での入院命令が下される

Rockstar Games の人気タイトル「 グランド・セフト・オートシリーズ 」の最新作で2025年発売予定の「 グランド・セフト・オートVI (GTA6)」のデータリークに関与した疑いで2022年に 逮捕 された当時17歳のハッカーに対し、イギリスの裁判所は無期限での入院命令を下しました。 Teen GTA VI hacker sentenced to life in a secure hospital - The Verge https://www.theverge.com/2023/12/21/24011153/gta-vi-hacker-lapsus-sentencing-hospital-prison

2023年12月22日 11時18分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

