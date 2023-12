世界最大のプレプリントサーバー「arXiv」でついに論文をHTML形式で表示可能に、視覚障害や失読症を持つ人のアクセシビリティが向上

物理学・数学・コンピューターサイエンス・統計学などの分野における世界最大の プレプリント(査読前論文) サーバーである「 arXiv 」が、ついに論文のHTML表示に対応し始めたことを発表しました。 Accessibility update: arXiv now offers papers in HTML format – arXiv blog https://blog.arxiv.org/2023/12/21/accessibility-update-arxiv-now-offers-papers-in-html-format/

2023年12月22日 10時58分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

