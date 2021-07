2021年07月09日 11時55分 モバイル

Qualcommが初のオリジナルスマートフォンを発表、Snapdragon 888や最新テクノロジー搭載で価格は16万5000円



モバイルSoCのSnapdragonシリーズを開発しているアメリカの半導体製造大手・Qualcommが、Snapdragonファンのコミュニティ「Snapdragon Insiders」のユーザー向けに、初となるオリジナルスマートフォンを発売することを現地時間の2021年7月8日に発表しました。「Smartphone for Snapdragon Insiders」と呼ばれる新たなスマートフォンはASUSによって設計され、5Gモデム内蔵のSoC「Snapdragon 888」を搭載しているほか、さまざまなQualcommのテクノロジーを体験できる機種になっているとのことです。



「Smartphone for Snapdragon Insiders」をアピールするためにQualcommが制作したムービーが以下。



Smartphone for Snapdragon Insiders: A 5G Phone designed by ASUS - YouTube





これが「Smartphone for Snapdragon Insiders」。背面にはSnapdragonのロゴが入っています。





端末自体はASUSによって設計されており、OSはAndroid 11です。





モバイルSoCにはSnapdragon 888を搭載しており、RAMは16GB、ストレージは512GBとのこと。





5Gによる高速通信が可能です。





また、モバイル向け通信チップ「FastConnect 6900」を搭載しているとのことで、「Wi-Fi 6」およびその拡張版となる新規格「Wi-Fi 6E」にも対応しているほか、最新の「Bluetooth 5.2」もサポートしています。





「Smartphone for Snapdragon Insiders」は、モバイル端末でもデスクトップPC並みの機能を提供するというQualcommが提唱するブランド「Qualcomm Snapdragon Elite Gaming」に対応しています。ディスプレイはSamsung製の144Hz有機ELディスプレイで、カバーガラスはコーニング製のGorilla Glass Victusです。





背面のカメラは3つあり、イメージセンサーに6400万画素を誇るSony IMX686を使ったメインカメラ、1220万画素のSony IMX363を使用した超広角カメラ、そして3倍の光学ズームを備えた800万画素の望遠カメラという構成。また、前面には2400万画素のフロントカメラが搭載されています。





AIを利用したオートズーム機能などが搭載され、プロ並みの写真や動画を撮影できるそうです。





スマートフォンのオーディオには、Qualcommが開発した高品質かつ低遅延の次世代ワイヤレスオーディオ技術「Snapdragon Sound」が使われています。





最大24bit/96kHzのHi-Fi音質をワイヤレスで提供可能、さらにBluetooth機器での再生時のレイテンシを89ミリ秒に抑えたSnapdragon Soundの性能を引き出すため、Master & Dynamic製のワイヤレスイヤホンも付属するとのこと。海外メディアのThe Vergeは、このイヤホンはSnapdragonロゴ入りの「MW08」に見えると指摘しています。なお、ヘッドホンジャックはありません。





バッテリーの容量は4000mAhであり、Qualcommが開発した急速充電規格「Quick Charge 5」に対応しているとのこと。





「Smartphone for Snapdragon Insiders」は本体とワイヤレスイヤホン、65WのQuick Charge 5対応充電器、ラバー製の本体カバー、1.2mのUSB Type-C to Type-Cケーブル、0.5mのUSB Type-C to Type-Aケーブルが付属したセットでSnapdragon Insiders向けに販売され、価格は価格は1499ドル(約16万5000円)とのことです。





また、「Smartphone for Snapdragon Insiders」にはQualcommが開発した指紋センサーの「Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2」も搭載されており、Qualcommが開発したさまざまな機能が使えるスマートフォンとなっています。寸法は縦173mm、横77.2mm、厚さ9.5mmであり、重量は210gとのこと。



スペック表は以下の通り。



CPU Snapdragon 888 RAM 16GB Storage 512GB Display 6.78インチ有機ELディスプレイ、最大144Hz バッテリー 4000mAh カメラ フロントカメラ:64MPメイン f/1.8、12MP超広角 f/2.2、8MP望遠 3倍光学ズーム

リアカメラ:24MP 寸法 173.15 x 77.25 x 9.5 mm 重量 210 g OS Android 11 イヤホンジャック なし 生体センサー Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 価格 1499ドル(約16万5000円)



The Vergeは、Qualcommの最新テクノロジーをつぎ込んだ「Smartphone for Snapdragon Insiders」が興味深いアイデアだと認めつつも、約1500ドルという価格は高いと指摘。すでに新型SoC「Snapdragon 888 Plus」が発表されているにもかかわらず、搭載SoCが「Snapdragon 888」な点も「奇妙なミス」であると述べています。



「Smartphone for Snapdragon Insiders」は2021年8月にアメリカ・中国・イギリス・ドイツで販売され、その後世界の他の地域でも入手可能になるとのことです。