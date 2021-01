Qualcommが高速＆大型化した画面内指紋センサー「Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2」を発表

半導体大手のQualcommは スマートフォン向けのSoC だけでなく、 画面内指紋センサー のようなスマートフォーン向けパーツの開発・製造でも知られています。そんなQualcommから、高速&大型化した新世代画面内指紋センサー「 Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 」が発表されました。 Qualcomm’s new in-screen fingerprint reader is bigger and faster | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2021/01/qualcomms-new-in-screen-fingerprint-reader-is-bigger-and-faster/ Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2の指紋読み取りエリアは面積が8mm×8mmで、 Galaxy S10 などのSamsung製スマートフォンに搭載されてきた 第1世代3D Sonic Sensor と比べて77%大きくなりました。また、指紋の読み取り速度は50%速くなったとのこと。

2021年01月12日 11時01分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

