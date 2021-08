Qualcomm初のオリジナルスマホ「Smartphone for Snapdragon Insiders」を一足先に開封＆フォトレビュー

Qualcomm初のオリジナルスマートフォン「Smartphone for Snapdragon Insiders」は、価格は税込16万4880円です。 続く記事では、「iPhone 12 Pro Max超え」との評価を受けたSmartphone for Snapdragon Insidersのカメラ性能や、他の現行機を圧倒するCPU性能が明らかになったベンチマーク測定をチェックしていきます。

2021年08月27日 12時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1l_ks

