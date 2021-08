「iPhone 12 Pro Max超え」と評された「Smartphone for Snapdragon Insiders」のカメラ性能を比較してみた

◆8Kムービー撮影 Smartphone for Snapdragon Insidersは、8K・30fpsのムービーを撮影することが可能。この点は、4Kまでが限界のiPhone 12 Pro Maxを明確に上回っている点です。 以下の動画を再生すると、実際にSmartphone for Snapdragon Insidersで撮った8Kムービーを見ることができます。 Qualcomm初のオリジナルスマートフォン「Smartphone for Snapdragon Insiders」で8Kムービーを撮ってみた - YouTube 8Kなだけあって、ズームしても波紋が広がる様子がよく見えます。

Smartphone for Snapdragon Insidersも、iPhone 12 Pro Maxもポートレートモードで撮影後に細かい設定が可能な点は同じですが、iPhone 12 Pro Maxではどこにフォーカスを当てるかは撮影後に変更できません。一方、Smartphone for Snapdragon Insidersではフォーカスを当てる部分を後から変更できるので……

こっちがiPhone 12 Pro Maxの広角カメラの写真です。なお、iPhone 12 Pro Maxのトリプルカメラのレンズ解像度はいずれも1200万画素です。Smartphone for Snapdragon Insidersの広角カメラは倍率が0.5倍、iPhone 12 Pro Maxは0.6倍なので、iPhone 12 Pro Maxの方がより広い範囲をフレームに収められますが、Smartphone for Snapdragon Insidersの方がシャープな印象です。

・関連記事

進化した「iPhone 12 Pro Max」のカメラの実力を「iPhone 12 Pro」と比較してみた - GIGAZINE



180度回転で超高画質自撮りが可能なASUS「Zenfone 8 Flip」のカメラを触りまくってみた - GIGAZINE



圧倒的高性能と軽量ボディを両立したASUSのハイエンドスマホ「Zenfone 8」レビュー - GIGAZINE



ASUSのゲーミングスマホ最上位モデル「ROG Phone 5 Ultimate」のカメラ機能レビュー、主用途はゲームながら食べ物をビビッド&おいしそうに撮影可能 - GIGAZINE



「iPhone 11 Pro」の変態的性能なトリプルカメラで写真やムービーを撮影しまくりレビュー - GIGAZINE



「初のデュアルレンズを採用した第4世代iPad Proのカメラはどれだけ進化したのか」を専門家が解説 - GIGAZINE



iPhone 12 Pro Maxのカメラは「驚くべきもの」とカメラアプリ開発者が絶賛 - GIGAZINE

2021年08月27日 19時00分00秒 in レビュー, モバイル, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.