バッテリー残量0%のスマホをたった5分で50%まで充電できる急速充電規格「Quick Charge 5」をQualcommが発表



バッテリー残量が0%のスマートフォンをわずか5分で50%まで充電可能、さらに100%までのフル充電もたった15分で完了するという新たな急速充電規格「Quick Charge 5」を、モバイル通信技術大手のQualcommが発表しました。Qualcommは2016年に前世代の急速充電規格「Quick Charge 4」を、2017年にその拡張版である「Quick Charge 4+」を発表していましたが、4年ぶりの新規格は従来の規格を大幅に上回る性能を発揮するとのことです。



Quick Charge 5はAndroidデバイス向けの商用急速充電テクノロジーであり、世界で初めて最大出力が100Wを超えるスマートフォン向け商用充電プラットフォームになるそうです。Qualcommが2016年に発表したQuick Charge 4の最大出力は27Wだったため、実に4倍近くも最大出力が向上していることになります。



Qualcommの発表によると、Quick Charge 5はQuick Charge 4と比較して70%もの効率化を達成し、最大で4倍もの速度でスマートフォンを充電することが可能だとのこと。ユーザーがQuick Charge 5対応のアダプターとデバイスを組み合わせて充電を行った場合、わずか5分でバッテリー残量が0%のデバイスを50%まで充電可能なほか、フル充電までたった15分しかかからないとQualcommは主張しています。



Quick Charge 5はUSB Type-Cを用いる給電規格「USB Power Delivery(USB-PD)」と、USB-PDのオプション高速充電規格であるProgrammable Power Supply(PPS)を利用しています。PPSは電圧・電流を小刻みに変化させて充電器からデバイスに供給される電力を最適化するシステムであり、熱となって捨てられるエネルギーを最小限に抑えつつ高速充電を可能にするとのこと。すでにQuick Charge 4の時点でUSB PD-PPSに準拠していましたが、電圧調節プロトコルとして積極的に使用していなかったとテクノロジー系メディアのAnandaTechは指摘。



USB PD-PPSを使うことで、Quick Charge 5では電圧の変換作業をスマートフォン内部のパワーマネージメントIC(PMIC)ではなくアダプター側で行うこととなり、変換損失やそれに伴うスマートフォンの発熱を抑えることが可能。Quick Charge 5における充電時の発熱は、Quick Charge 4よりも10度ほど低くなるとのことです。





Quick Charge 5には後方互換性もあり、以前のQuick Charge対応充電機を使ってQuick Charge 5対応デバイスに高速充電可能なほか、Quick Charge 5対応充電機を使って以前のQuick Charge対応デバイスに充電することも可能。なお、Quick Charge 5での高速充電が可能なのは、デバイス・充電器共にQuick Charge 5に対応している場合のみです。





Quick Charge 5は非常に高速でデバイスを充電しますが、安全対策も考慮されているとQualcommは主張。Quick Charge 5は、25VでのUSB入力過電圧保護や30Vを超える外部電源制御など、12の個別の電圧、電流、および温度保護機能が組み込まれているとのこと。



Qualcomm Technologiesで製品担当ヴァイスプレジデントを務めるEv Roach氏は、「当社の最速かつ用途の広い充電ソリューションであるQuick Charge 5は、消費者が充電に必要な時間を気にすることなく、長時間デバイスを楽しむことを可能にします」とコメント。XiaomiのMi Phoneヴァイスプレジデント兼ハードウェアR&DゼネラルマネージャーのZhang Lei氏は、「将来的にはより多くのXiaomiユーザーがQuick Charge 5による高速で安全かつ優れた充電体験を楽しめるようになるでしょう」と述べ、Xiaomi製スマートフォンにQuick Charge 5を搭載することを示唆しています。



Quick Charge 5は2020年第3四半期に登場する商用デバイスに搭載される予定で、Snapdragon 865、865 Plus、および将来のSnapdragonモバイルプラットフォームでサポートされるとQualcommは述べました。