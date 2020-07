2020年07月28日 12時30分 メモ

SamsungがHuaweiに代わって5Gネットワーク市場のシェアを握る可能性



米中貿易摩擦が激化する中で、5Gネットワークに対応した通信機器を販売する中国の通信機器メーカー・Huaweiが、アメリカやイギリスから排斥されつつあります。そんな中で韓国企業のSamsungが、5G対応製品を積極的に売り出して市場のシェアを伸ばそうとしていると、アメリカの経済誌・ウォールストリートジャーナル(WSJ)が指摘しています。



Samsung Primed for 5G Foray as U.S., China Brawl Over Huawei - WSJ

https://www.wsj.com/articles/samsung-primed-for-5g-foray-as-u-s-china-brawl-over-huawei-11595847604



Samsung Could Reap The Benefits Of A World Divided On 5G Equipment

https://www.androidheadlines.com/2020/07/samsung-5g-equipment-market-share-strategy-bans-sanctions-huawei-ericsson-nokia.html



市場調査会社Dell'Oro Groupによれば、世界全体の5Gネットワーク対応の通信機器市場におけるシェアは1位がHuawei、2位がエリクソン、3位がNokia、4位がSamsungだとのこと。





アメリカは中国の大手通信機器メーカーであるHuaweiに対して、「中国共産党の指示でHuawei製品にバックドアを設けており、情報通信上のリスクがある」と強く非難し、さまざまな制裁を加えています。また、5Gネットワークを積極的に展開しているイギリスも、2027年までにHuawei製品を5Gネットワークから排除する方針を2020年7月に打ち出しています。



「2027年までにHuawei製品を5G通信網から完全に排除する方針」をイギリス政府が公式に発表 - GIGAZINE





また、EUもHuaweiの使用を禁止した場合、Huaweiのシェアは大きく下がることとなります。中国政府はHuawei排斥に対する報復としてアメリカ企業のエリクソンやフィンランド企業のNokiaを中国市場から排除するとEUに対して圧力をかけており、仮にEUがHuaweiを排斥する方針を打ち出すとなると、エリクソンやNokiaの市場シェアも大きく下がると予想されます。



中国が「Huaweiを5G通信網から排除したらNokiaとエリクソンに報復する」とEUに圧力 - GIGAZINE



そうなると、韓国企業であるSamsungが市場のシェアを、まさに「漁夫の利」の形で大きく握る可能性が高いとWSJはみています。Dell'Oro GroupによるとSamsungの市場シェアはおよそ14%ほどですが、業界アナリストは「Samsungの5G対応デバイスの売り上げは今後数カ月で増加する可能性がある」と分析しています。





実際に、Samsungのグローバル販売部門責任者であるキム・ウジュン氏はイギリス議会委員会に対して、「政治的な意図はまったくない」と前置きをした上で、「機会があれば、Samsungは製品をイギリスにも投入し、5Gネットワークを間違いなく構築できる」と2020年7月に発言しました。



また、業界アナリストは、Samsungがカナダやニュージーランドなどで、過去8カ月以内に5G対応機器に関する4つの新しい契約を結んだことを指摘しており、Samsungが着実に5G対応機器市場のシェア拡大を狙っているとしています。





なお、Samsungは(PDFファイル)6Gへのビジョンを2020年7月14日に発表し、5G対応製品のマーケティングへの取り組みを強化した上で、さらに将来展開されるであろう6Gネットワークも視野に入れているとアピールしています。



Samsungは、「5Gの商品化はまだ初期段階ですが、研究の開始から新世代の通信技術の商品化までにはおよそ10年かかるため、6Gの準備を始めるのに早すぎることは決してありません」「私たちはすでに、5Gを含む複数世代の通信技術に取り組んできた経験と能力に基づいて、6G技術の研究開発を開始しました。今後は、産業界、学界、政府のさまざまな分野のさまざまな関係者と協力して、6Gの標準化をリードしていきます」と宣言しました。