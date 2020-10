2020年10月01日 11時14分 モバイル

「Pixel 5」と「Pixel 4a(5G)」発表、日本は10月15日より販売開始



Googleの純正スマートフォンシリーズであるPixelシリーズに、最新フラグシップモデルとなる「Pixel 5」とPixel 4aの5G対応モデルとなる「Pixel 4a(5G)」が登場しました。



Google Pixel 5 Google がお届けする究極の5G 対応スマートフォン - Google ストア

https://store.google.com/product/pixel_5



Pixel 4a (5G) and Pixel 5 pack 5G speeds and so much more

https://blog.google/products/pixel/new-5g-pixels-more-helpful-features/



Launch Night In - YouTube





GoogleがPixelシリーズのフラグシップモデルとなる「Pixel 5」および、Pixel 4aが5Gに対応した「Pixel 4a(5G)」を発表しました。どちらもモデルは128GBモデルのみで、日本での販売価格はPixel 5が7万4800円で、Pixel 4a(5G)が6万500円。





Googleは2019年に発表したPixel 4で、ジェスチャー機能のMotion Senseなどの新機能を重点的に追加しましたが、Pixel 5には特筆すべき新機能は搭載されていません。代わりに、カバーガラスにCorning Gorilla Glass 6を採用したり、IPX8相当の防水性能に対応したり、指紋認証機能のPixel Imprintに対応したりと、細かな変更があります。加えて、「Pixel Buds」などの対応端末をワイヤレスで充電することが可能な「バッテリーシェア」機能を搭載しています。



Pixel 5の本体デザインがどんな風になっているのかは、以下のムービーを見るとわかります。



A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020



ただし、プロセッサはSnapdragon 765Gを採用しており、Snapdragonシリーズの最上位モデルであるSnapdragon865を搭載しているわけではありません。これまでGoogleのPixelではSamsungやOnePlusのハイスペックモデルに対応するべくSnapdragonの最上位モデルが採用されてきましたが、Pixel 5ではそれらとは異なる戦略が採られることとなっています。海外メディアのThe Vergeは「最上位モデルをあきらめたことで5Gに対応しながらこれまでよりも低価格で端末を提供できるようになっています」と記しました。なお、Pixel 5の5Gサポートは、サブ6GHz帯とミリ波の両方に対応しており、ほとんどすべての主要な5Gサービスが使用可能です。





Pixel 5の背面カメラはデュアルカメラとなっており、77度の視野を持った12.2メガピクセルカメラと、より視野の広い107度の超広角レンズを採用した16メガピクセルカメラの2つで構成されています。カメラ関連の新機能としてはAIを用いた新しいポートレートライトモードが存在しており、ポートレートモードでの撮影時にAIが照明を自動で調整し、余分な光を落とすなどして被写体を正しく照らしてくれます。また、Cinematic Panという機能により非常にスムーズなパンニング動画の撮影も可能です。



さらに、Googleアシスタントに電話の保留待ち時間を有効活用できるようになる機能の「Hold for Me」が加わりました。通話時に相手が電話を保留にしている間、ユーザーが他の作業をスマートフォンで行えるようにするための機能で、相手が保留から電話に出た際に、ユーザーに通知してくれます。



Hold for Me saves you, and your ears, hours of elevator music.



When you’re put on hold, Google Assistant will wait and notify you when someone comes on the line, ready to talk. You’ll like it, unless elevator music is your jam.https://t.co/Jieau9GfMQ #LaunchNightIn #Pixel5G pic.twitter.com/Ap6V4eJfq8 — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020



そのほか、Pixel 5はPixelシリーズ史上最大のバッテリーを積んでいます。加えて、エクストリームバッテリーセーバーという機能を使うことで、最大48時間の使用が可能になるとのこと。



今回発表されたPixel 5・Pixel 4a(5G)および、前モデルとなるPixel 4a・Pixel 4の詳細なスペックを比較すると以下の通りになります。



Pixel 5 Pixel 4a(5G) Pixel 4a Pixel 4 価格 7万4800円 6万500円 4万2900円 8万7450円~ カラー Just Black、Sorta Sage Just Black Just Black Just Black、Clearly White サイズ 縦144.7mm×幅70.4mm 縦153.9mm×幅74mm 縦144mm×幅69.4mm 縦147.1mm×幅68.8mm ネットワーク 5G 5G 4G 4G ディスプレイ 6.0インチフルスクリーン ディスプレイ

解像度:2340×1080

画素密度:432ppi

常に表示状態のディスプレイ

「この曲なに?」機能

スムーズディスプレイ(最大90Hz対応)

コントラスト比>1000000:1

HDRサポート

24 ビット フルカラー(1600 万色) 6.2インチフルスクリーン ディスプレイ

解像度:2340×1080

画素密度:413ppi

常に表示状態のディスプレイ

「この曲なに?」機能

コントラスト比>100000:1

HDRサポート

24 ビット フルカラー(1600 万色) 5.8インチフルスクリーン ディスプレイ

解像度:2340×1080

画素密度:443ppi

常に表示状態のディスプレイ

アンビエントEQ

コントラスト比>100000:1

HDRサポート

5.7インチフルスクリーン ディスプレイ

解像度:2280×1080

画素密度:444ppi

スムーズディスプレイ(最大90Hz対応)

アンビエントEQ

HDRサポート 電池 標準4080mAh

急速ワイヤレス充電

長時間駆動バッテリー

バッテリーシェア 標準3885mAh

長時間駆動バッテリー 標準3140mAh

長時間駆動バッテリー

急速充電 標準2800mAh

急速ワイヤレス充電

長時間駆動バッテリー デザイン

Corning Gorilla Glass 6のカバーガラス



防水

ソフトタッチ ポリカーボネート製ユニボディ ポリカーボネート製ユニボディ



Corning Gorilla Glass 3のカバーガラス 背面ソフトタッチガラス

Active Edge

防水 メモリとストレージ 8GB LPDDR4x RAM

128GBストレージ 6GB LPDDR4x RAM

128GBストレージ 6GB RAM

128GBストレージ 6GB RAM

64/128GBストレージ セキュリティ Titan Mセキュリティモジュール

Pixel Imprint Titan Mセキュリティモジュール

Pixel Imprint Titan Mセキュリティモジュール

Pixel Imprint Titan Mセキュリティモジュール プロセッサ Qualcomm Snapdragon 765G(8コア)

Adreno 620 Qualcomm Snapdragon 765G(8コア)

Adreno 620 Qualcomm Snapdragon 730G

Adreno 618 Qualcomm Snapdragon 855(8コア)

Pixel Neural Core 背面カメラ 12.2メガピクセル(デュアルピクセル)

画素サイズ:1.4μm

デュアルピクセル位相差検出式オートフォーカス

光学式および電子式手ぶれ補正機能

絞り値:ƒ/1.7

視野:77度

16メガピクセル(超広角レンズ)

画素サイズ:1.0μm

絞り値:ƒ/2.2

視野:107度 12.2メガピクセル(デュアルピクセル)

画素サイズ:1.4μm

デュアルピクセル位相差検出式オートフォーカス

光学式および電子式手ぶれ補正機能

絞り値:ƒ/1.7

視野:77度

16メガピクセル(超広角レンズ)

画素サイズ:1.0μm

絞り値:ƒ/2.2

視野:107度 12.2 メガピクセル(デュアルピクセル)

画素サイズ:1.4μm

デュアルピクセル位相差検出式オートフォーカス

光学式および電子式手ぶれ補正機能

絞り値:ƒ/1.7

視野:77度

12.2メガピクセル(デュアルピクセル)

画素サイズ:1.4μm

デュアルピクセル位相差検出式オートフォーカス

光学式および電子式手ぶれ補正機能

絞り値:ƒ/1.7

視野:77度

16メガピクセル(望遠カメラ)

画素サイズ:1.0μm

位相差検出式オートフォーカス

光学式および電子式手ぶれ補正機能

スペクトル+フリッカーセンサー

絞り値:ƒ/2.4

視野 52°

前面カメラ 8メガピクセル

ピクセル幅:1.22μm

絞り値:ƒ/2.0

固定フォーカス

視野:83度 8メガピクセル

ピクセル幅:1.22μm

絞り値:ƒ/2.0

固定フォーカス

視野:83度 8メガピクセル

ピクセル幅:1.22μm

絞り値:ƒ/2.0

固定フォーカス

視野:84度 8メガピクセル広角カメラ

画素サイズ:1.22μm

固定フォーカス

NIRフラッドエミッター

NIRドットプロジェクター

NIRカメラ2基

絞り値:ƒ/2.0

視野:90度

カメラ機能 夜景モード

トップショット

ポートレート モード

超解像ズーム

モーション オートフォーカス

Live HDR+

よく撮影する人

デュアル露出補正

シネマティック撮影

ウルトラワイド レンズ

ポートレート ライト 夜景モード

トップショット

ポートレート モード

超解像ズーム

モーション オートフォーカス

Live HDR+

よく撮影する人

デュアル露出補正

シネマティック撮影

ウルトラワイド レンズ

ポートレート ライト 夜景モード

トップショット

ポートレート モード

Live HDR+

デュアル露出補正

モーション オートフォーカス

超解像ズーム

グループ自撮りモード

よく撮影する人 グループ自撮りモード

夜景モード

トップショット

ポートレート モード

超解像ズーム

モーション オートフォーカス

Live HDR+

よく撮影する人

デュアル露出補正

ポートレート ライト オーディオ ステレオスピーカー

USB-Cオーディオ ステレオスピーカー

USB-Cオーディオ

3.5mmオーディオジャック USB-Cオーディオ

3.5mmオーディオジャック デュアルステレオスピーカー

USB-Cオーディオ

なお、Pixel 4a(5G)の日本での発売日は2020年10月15日。Pixel 5もすでに日本のGoogleストア上で予約販売がスタートしており、記事作成時点での配達予定日は10月19~26日となっています。