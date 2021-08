2021年08月18日 10時26分 モバイル

Googleが5G対応に進化した「Pixel 5a (5G)」を発表、日本とアメリカで先行販売



Googleが2020年8月にリリースした「Pixel 4a」の後継モデルであり、5Gにも対応した「Pixel 5a (5G)」を発表しました。2021年8月26日発売予定で、端末価格は5万1700円からと比較的手ごろな価格帯となっています。



Google Pixel 5a (5G) - Google ストア

https://store.google.com/product/pixel_5a_5g



Get to know the Pixel 5a with 5G, arriving on August 26

https://blog.google/products/pixel/pixel5a-with-5g-new-google-phone/







Pixel 5a (5G)はフルHD+(2400×1080ピクセル)の6.34インチディスプレイを搭載したスマートフォン。サイズは縦154.9mm×幅73.7mm×薄さ7.6mmで、重量は183g。メモリ(RAM)は6GBで、ストレージ(ROM)は128GB、プロセッサはQualcommのSnapdragon 765Gで、セキュリティチップのTitan Mも搭載しています。





Pixel 5a (5G)はPixelシリーズの廉価モデルシリーズであるaシリーズとしては初の防水・防塵性能を有した端末です。防水・防塵性能はIP67相当。





さらに、Pixel 5a (5G)は広大な視野を捉えることが可能な16メガピクセルの超広角レンズと12.2メガピクセルのレンズにより構成されるデュアルカメラシステムを搭載。ポートレートライトモードを使えば人物写真撮影時に人の顔部分に光をピッタリ当てることが可能になり、シネマティック撮影を使えばパンが滑らかにできるようになります。他にも、Night Sightを使えば夜景や夜の街並みを撮影するだけでなく、天体写真の撮影も可能となります。



シネマティック撮影やポートレートライトを使うとどんな写真が撮れるのかは、以下の記事にまとめています。



Pixel 5で登場した新たな撮影機能「シネマティック撮影」「ポートレートライト」を使ってみた - GIGAZINE





さらに、Pixel 5a (5G)は最小4620mAh、標準4680mAhの大容量バッテリーを搭載しているため1度の充電で最大48時間の利用が可能。他にも急速充電やアダプティブバッテリーなどの機能にも対応しています。



Pixel 5a (5G)は5G対応ですがサブ6GHz帯での通信にのみ対応しており、ミリ波には対応していない模様。



なお、Pixel 5a (5G)を購入するとYouTube Premium、Google Play Pass、Google Oneといった有料サービスの3か月無料利用権をゲットすることが可能です。



Pixel 5a (5G)(真ん中)を前モデルのPixel 4a(右)およびハイエンドモデルのPixel 5(左)とスペックを比較すると以下の通り。Pixel 5a (5G)はワイヤレス充電には対応していないものの、5G対応で防水・防塵機能もあり、バッテリーは3モデルの中で最も大容量。カメラもPixel 5と同じ最先端の機能を使うことが可能で、ディスプレイは最も大きな6.34インチとなっています。





ただし、Pixel 5a (5G)はPixelシリーズとしては初のGoogleフォトの無制限アップロードに対応していない端末となることも明らかになっています。



なお、Pixel 5a (5G)の端末価格は5万1700円からで、アメリカと日本で先行発売となります。ただし、記事作成時点では公式オンラインストアのGoogleストア上では「準備中」となっており、予約・購入等できない状態です。