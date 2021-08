2021年08月18日 10時35分 ハードウェア

円周率を62兆8000億桁まで計算して世界記録を更新したコンピューターのスペックとは?



スイスのグラウビュンデン応用科学大学のCentre for Data Analytics, Visualisation and Simulation(DAViS)が、108日と9時間をかけて円周率を62兆8000億桁まで計算したと2021年8月16日に発表しました。また、DAViSは計算に使ったコンピューターのハードウェアスペックを公表しています。



DAViSが計算を完了したのは2021年8月14日の午前9時30分で、計算された円周率は62兆8318億5307万1796桁まででした。これまでの円周率計算の世界記録は、2020年にティモシー・マリカン氏が303日かけて計算した50兆桁で、今回のDAViSの記録はこれまでの世界記録をおよそ12兆8000億桁分上回って更新したことになります。計算速度は、2019年のGoogleのおよそ2倍、2020年のマリカン氏のおよそ3.5倍になるそうです。





DAViSで使われたコンピューターには、32コア・64スレッド・周波数2.9GHz・バースト周波数3.4GHzで・L3キャッシュ128MBのAMD EPYC 7542が2基と、1TBのRAMが搭載されており、さらにOSはUbuntu 20.04がインストールされているとのこと。また、円周率の計算プログラムには、Googleやマリカン氏が世界記録を更新した時にも使われたy-cruncherが使用されました。



DAViSは「SSDは時間経過とともに性能が低下する」という判断から、16TBの容量を持つ7200RPMのHDDが38台搭載したJBODを使用。これはメモリが非常に高価であることを考慮したためで、38台のうち34台はスワップ領域に使われており、データストレージ自体は510TBだそうです。



DAViSの責任者であるハイコ・リョルケ教授は「私たちは、この記録的なチャレンジでいくつかの目標を達成したいと考えていました。計算の準備と実行の過程で、多くのノウハウを蓄積し、プロセスを最適化することができました」と語っています。また、プロジェクトマネージャーのトーマス・ケラー氏は「今回の計算により、データや計算量の多い研究開発での利用に備えることができました。同時に、バックアップ能力がまだ不十分であるなど、インフラの弱点も把握することができました」と述べました。



なお、グラウビュンデン応用科学大学によれば、記事作成時点で判明している円周率の最後の10桁は「7817924264」となるそうです。



by Álvaro Ibáñez