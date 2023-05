2023年05月11日 19時00分 モバイル

Google Pixel最新機種「Pixel 7a」のスペックを「Pixel 7・7 Pro・6a」「Galaxy A54 5G」と比較&海外・国内レビューまとめ



Googleが2023年5月11日に、Android搭載のGoogle純正スマートフォン「Google Pixel 7a」を発売しました。6万2700円という手を出しやすい価格帯ながら、2022年に発売された上位機種である「Google Pixel 7」や「Google Pixel 7 Pro」と同じ独自のSoC「Google Tensor G2」を搭載したPixel 7aについて、海外メディアや一部の日本のインフルエンサーがレビューを公開していたので、スペックや感想などをまとめてみました。



今回発売された「Google Pixel 7a」と上位機種である「Google Pixel 7」や「Google Pixel 7 Pro」、昨年発売された「Google Pixel 6a」、2023年5月下旬以降にSamsungが発売予定のGalaxy A54 5Gをそれぞれ比較した表が以下。Google Pixel 7aは昨年のGoogle Pixel 6aから1万円弱値上がりしているものの、スペックなどが向上しています。





Google Pixel 7a Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 6a Galaxy A54 5G 海外での価格 499ドル 599ドル 899ドル 449ドル 449ドル 日本での価格 6万2700円 8万2500円から 12万4300円から 5万3980円 不明 色 コーラル、シー、スノー、チャコール レモングラス、スノー、オブシディアン ヘーゼル、スノー、オブシディアン チャコール、チョーク、セージ オーサムグラファイト、オーサムホワイト、オーサムバイオレット 本体サイズ 152.4x72.9x9.0mm 155.6x73.2x8.7mm 162.9x76.6x8.9mm 152.2x71.8x8.9mm 158 x77x10.3mm 重量 193g 197g 212g 178g 201g OS Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 画面サイズ 6.1インチ有機EL 6.3インチ有機EL 6.7インチ有機EL 6.1インチ有機EL 6.4インチ有機EL 解像度 1080×2400 1080×2400 1440×3120 1080×2400 1080×2340 リフレッシュレート 90Hz 90Hz 120Hz 60Hz 最大120Hz プロセッサー Google Tensor G2 Google Tensor G2 Google Tensor G2 Google Tensor Samsung Exynos 1380 RAM 8GB 8GB 12GB 6GB 6GB ストレージ 128GB 128GB/256GB 128GB/256GB/512GB 128GB 128GB 接続 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G(ミリ波) Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、5G(一部のモデルではミリ波) Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、5G(一部のモデルではミリ波) Wi-Fi 6E, LTE, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G,4G LTE ポート USB-C 3.2 Gen 2充電ポート(最大18W) USB-C 3.2 Gen 2充電ポート(最大20W) USB-C 3.2 Gen 2充電ポート(最大23W) USB-C 3.1 第 1 世代ポート (最大18W) USB-C 3.2 Gen 2充電ポート(最大25W) ワイヤレス充電 最大7.5W 最大20W 最大23W ✕ ✕ ロック解除 ディスプレイ内指紋センサー・顔認証 ディスプレイ内指紋センサー・顔認証 ディスプレイ内指紋センサー・顔認証 ディスプレイ内指紋センサー ディスプレイ内指紋センサー・顔認証 SIM Nano SIM・eSIM Nano SIM・eSIM Nano SIM・eSIM Nano SIM・eSIM Nano SIM・eSIM 耐水・防塵性能 IP67 IP68 IP68 IP67 IP68 前面カメラ性能 13メガピクセル 10.8メガピクセル 10.8メガピクセル 8メガピクセル 32メガピクセル 背面カメラ性能 64メガピクセルのメインカメラと13メガピクセルの超広角レンズ 50メガピクセルのメインカメラと12メガピクセルの超広角レンズ 50メガピクセルのメインカメラと12メガピクセルの超広角レンズ、48メガピクセルの望遠レンズ 12.2メガピクセルのメインカメラと12メガピクセルの超広角レンズ 50メガピクセルの広角レンズと12メガピクセルの超広角レンズ、5メガピクセルのマクロレンズ ビデオ録画 最大60fpsで4K メインカメラの場合最大60fps、超広角レンズの場合最大30fpsでの4K 最大60fpsで4K 最大30fpsで4K 4K30fps / フルHD60fps バッテリー容量 4385mAh 4355mAh 5000mAh 4410mAh 5000mAh



新たに発売されたGoogle Pixel 7aには、これまでのGoogle Pixel 7やGoogle Pixel 7 Pro、Google Pixel 6aと同様にカメラバーが存在します。MobileSyrupのジョナサン・ラモント氏は「Pixel 7aの外装はPixel 6aとほとんど変わりません。しかしPixel 6aではガラス製だったカメラバーがPixel 7aでは金属製のカメラバーに変更されています」と報告しています。



また、ラモント氏は「私がPixelシリーズに対して持っている不満の1つに、背面パネルに滑りやすい素材が使用されていることがあります。Pixel 7aはPixel 7ほど滑りやすくはないですが、個人的にはケースを使わず安定してPixel 7aを持ちたいと思っているので改善が必要です」と指摘しています。





Engadgetのサム・ラザフォード氏は「Pixel 7 Proやその他のフラッグシップモデルと比較すると、Pixel 7aの90Hzというリフレッシュレートは確かに早くはありませんが、Tensor G2チップや8GBのRAM、128GBのストレージと組み合わせることで、非常にスムーズで快適な操作が可能です。しかし、画面サイズが6.1インチとそれほど大きくないため、スマートフォンでゲームを遊びたいユーザーにとって、最適な選択肢にはならない可能性があります」と述べています。



一方でGoogle Pixel 7aのベンチマーク結果はそれほど高くなく、Geekbench 6を使用してベンチマークテストを行ったラモント氏は「Pixel 7aのスコアがPixel 7や、前世代のTensor G1チップを搭載したPixel 6aよりも悪いことに驚きました」と報告しています。また、ディアブロ・イモータルのような負荷の大きいゲームをプレイすると、60fpsで動作するPixel 7と比較して、Pixel 7aは同じチップとRAMを搭載しているにもかかわらず、60fpsでの動作が不安定だったとのこと。





Wiredのジュリアン・チョッカトゥ氏は「昨年のPixel 6aよりもPixel 7aはカメラのセンサーが巨大化しており、より明るい場所や暗い場所での撮影性能が向上しました」と報告しています。また、チョッカトゥ氏がGalaxy A54 5Gとカメラ性能を比較したところ、「Galaxy A54 5GはPixel 7aよりも精細な撮影ができたシーンもありましたが、Pixel 7aは圧倒的に色が正確で、自然に見える写真撮影が可能でした」と報告しています。



The Vergeのアリソン・ジョンソン氏は「Pixel 7aの発売によって、GoogleがPixel 7 Proのようなフラッグシップモデルだけでなく、Pixel 7aのようなミドルスペックのPixelにまだ関心があることが証明されました。Pixel 6aからカメラやパフォーマンス、充電、ディスプレイなどさまざまな側面が改善されました」と称賛しています。



日本ではYouTuberなどのインフルエンサーや一部ニュースメディアによってGoogle Pixel 7a先行レビューが行われています。Google Pixel 7aを先行レビューしたワタナベカズマサ氏は「これまでのGoogle Pixel 6aからカメラの撮影性能、ワイヤレス充電への対応、リフレッシュレートの向上など、基本的なスペックを底上げしつつも、6万円台というコストパフォーマンスに優れたスマートフォン」との評価を下しています。



これは売れる。Google Pixel 7aがやってきた! - YouTube





また、同じくGoogle Pixel 7aを先行レビューしたぱぱのひとりごと氏は「Google Pixel 7aはGoogle Pixel 7から急速ワイヤレス充電やバッテリーシェア機能、防水・防塵性能の若干の低下など、一部削られている機能はあるものの、ほぼ2万円安くなったGoogle Pixel 7」と評しています。



【本日発売】正当進化 Pixel7aをレビュー。至高の完成度。 - YouTube





Google Pixel 7aの価格は6万2700円で、2023年5月22日までにGoogle ストアから購入すると、Google Pixel 7a専用のオリジナルスマートフォンケースと次回買い物に使用可能な1万円分のGoogle ストアクレジットがプレゼントされます。



また、Google ストアではGoogleやApple、Sony、Samsung、Huawei、LG、シャープ製のスマートフォンの下取りにも対応しており、最大下取り額の例は以下の表です。



メーカー 機種 最大下取り額 Google Pixel 1500円 Pixel 2 1500円 Pixel 3 4000円 Pixel 3a 6000円 Pixel 4 1万円 Pixel 4a 1万2000円 Pixel 5 1万2000円 Pixel 5a 2万円 Pixel 6 2万1000円 Pixel 6 Pro 2万2000円 Pixel 6a 2万5000円 Pixel 7 2万9896円 Pixel 7 Pro 3万4833円 Apple iPhone 13 5万4221円 iPhone 13 Mini 4万4927円 iPhone 13 Pro 6万1990円 iPhone 13 Pro Max 6万9397円 iPhone 14 6万5397円 iPhone 14 Plus 6万8854円 iPhone 14 Pro 8万1050円 iPhone 14 Pro Max 8万9419円 Samsung Galaxy S20 1万4380円 Galaxy S20 Plus 1万6849円 Galaxy S20 Ultra 1万9317円 Galaxy S21 1万6849円 Galaxy S21 Plus 1万9317円 Galaxy S21 Ultra 2万1786円 Galaxy S22 1万7338円 Galaxy S22 Plus 2万2498円 Galaxy S22 Ultra 2万7522円