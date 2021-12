2021年12月29日 12時22分 モバイル

Snapdragon 8 Gen 1を搭載した「Xiaomi 12」「Xiaomi 12 Pro」が登場、より安価な「Xiaomi 12 X」も



2021年12月28日、XiaomiがQualcommのスマートフォン向けフラッグシップSoC「Snapdragon 8 Gen 1」を搭載したスマートフォン「Xiaomi 12」「Xiaomi 12 Pro」および「Snapdragon 870 5G」を搭載した「Xiaomi 12 X」を発表しました。



Xiaomi 12 and 12 Pro debut with Snapdragon 8 Gen 1 chipsets, Xiaomi 12X comes with SD870 - GSMArena.com news

https://www.gsmarena.com/xiaomi_12_and_12_pro_debut_with_snapdragon_8_gen_1_chipsets_xiaomi_12x_comes_with_sd870-news-52456.php



Xiaomi 12は「Xiaomi mi 8」に次ぐ小型のフラッグシップスマートフォンです。ディスプレイは最大120Hzで動作し、FHD+をサポートするSamsung製の6.28インチOLEDパネルで、埋め込み型光学式指紋認証を搭載。背面はSony IMX766センサーを搭載した26mm・5000万画素のカメラと視野角123度・12mm・1300万画素のカメラ、50mm・500万画素のトリプルカメラで、8K24fps・4K60fpsの動画撮影が可能です。前面には1080p・60fpsの動画撮影が可能な3200万画素のカメラを搭載しており、これらのカメラにはXiaomiが独自開発した被写体の顔やその他の背景要素をロックし続けることができるオートフォーカス技術「Cyber​​ Focus」が備えられています。





バッテリーは4500mAh、67Wの急速充電のほか、50Wの高速ワイヤレス充電、10Wのリバースワイヤレス充電に対応しています。OSにはAndroid 12ベースのMIUI 13を搭載しています。カラーは黒・青・ピンクの3色展開。モデルはROM128GB・RAM8GB、ROM256GB・RAM8GB、ROM256GB・RAM12GBの3種で、販売価格はそれぞれ3699元(約6万7000円)、3999元(約7万2000円)、4399元(約7万9000円)です。



Xiaomi 12 Proは1440p解像度の6.73インチAMOLEDパネル。背面はSony IMX707センサーを搭載した24mm・5000万画素、48mm・5000万画素、視野角115度・5000万画素のカメラ。前面には26mm・3200万画素カメラを搭載しています。バッテリーは4600mAh、120Wの急速充電、50Wの高速ワイヤレス充電、10Wのリバースワイヤレス充電に対応。カラーは黒・緑・青・ピンクの4色。モデルはROM128GB・RAM8GB、ROM256GB・RAM8GB、ROM256GB・RAM12GBの3種で、販売価格はそれぞれ4699元(約8万5000円)、4999元(約9万円)、5399元(約9万7000円)です。





Xiaomi 12 Xは最大120Hzで動作する6.28インチOLEDパネル。カメラ性能はXiaomi 12と同じですが、ワイヤレス充電非対応などわずかに機能が縮小。カラーやモデルもXiaomi 12と同じで、価格は3199元(約5万8000円)、3499元(約6万3000円)、3799元(約6万8000円)です。





Xiaomi 12シリーズは2021年12月31日発売。当面の間中国でのみ取り扱われる予定です。