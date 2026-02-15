2026年02月15日 18時23分 レビュー

Nothing初のエントリー向けスマホ「Phone (3a) Lite」の外観はこんな感じ



Nothing初のエントリークラス機種「Phone (3a) Lite」が2026年1月15日に登場しました。Nothingならではのオシャレな外装やUIを維持しつつLiteなモデルに仕上がっているとのこと。そんなPhone (3a) LiteがGIGAZINE編集部に届いたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。



Phone (3a) Lite | Nothing | JP

https://jp.nothing.tech/products/phone-3a-lite



Phone (3a) Liteはブラックとホワイトの2色展開で、日本だと楽天モバイル限定でレッドも用意されています。今回はブラックとホワイトを借りました。





箱の中にはPhone (3a) Lite本体のほかに専用ケース、USB Type-Cケーブル、SIMトレイ取り出しツール、安全と保証に関する書類が入っていました。





SIMトレイ取り出しツールは平べったいタイプではなく、透明な持ち手が付いたタイプでした。





これがPhone (3a) Liteです。外装はアルミニウムと強化ガラスです。





背面カメラは「50MPのメインカメラ」「8MPのウルトラワイドカメラ」「2MPのマクロカメラ」の3眼構成です。





Nothingのロゴもプリントされています。





モデル名やCEマークもオシャレな配置。





ディスプレイの種類はフレキシブルAMOLEDで、大きさは6.77インチ、表面素材はパンダガラス、解像度は1080×2392ピクセル、通常輝度は800ニト、ピーク輝度は3000ニト、最大リフレッシュレートは120Hz、タッチサンプリングレートは1000Hzです。また、スクリーンプロテクターがあらかじめ貼り付けられています。





パンチホールタイプのフロントカメラも搭載。画素数は16MPです。





ディスプレイの枠(ベゼル)の幅は約3mm。





左側面には音量調整ボタンがあります。ボタンとフレームの色が同じで目立たない仕上がりです。





右側面には電源ボタンとEssential Keyを搭載しています。Essential Keyは画面のスクリーンショットやAI機能「Essential Space」の起動に使います。





底面にはUSB Type-CポートとSIMトレイが設けられています。





天面にはボタン類はありません。





寸法は高さ164mm×幅78mm×厚さ8.3mm。重量は実測で199gでした。





ホワイトはこんな感じ。背面右上に赤色のアクセントがあります。





カメラと側面のボタンは黒色。





角度を変えて撮影。ブラックもホワイトもクールなデザインです。





Nothingのスマートフォンには「Glyph」と呼ばれる光る通知システムが搭載されています。機種によっては背面全体にLEDライトが張り巡らされていたりLEDディスプレイを搭載していたりするのですが、Phone (3a) Liteは赤枠で囲った位置に「Glyphライト」と呼ばれるLEDライトを1個搭載しているだけのシンプルな設計です。





着信時のGlyphライトの光り方を動画で記録してみました。Nothing製品らしい独特の電子音は踏襲しつつ、光り方はかなり控えめです。



Nothing「Phone (3a) Lite」の着信時の光り方はこんな感じ - YouTube





Phone (3a) Liteには透明な専用ケースが付属します。





ケースを装着してみました。





背面はこんな感じ。





レンズ周辺は出っ張ったレンズよりもさらに高くなっているので、レンズが接地するのを防いで傷が付くリスクを抑えられます。





ケース装着時の重量は220gでした。





Phone (3a) Liteのメモリ容量は8GB、ストレージ容量は128GB、SoCはMediaTekのDimensity 7300 Pro 5Gで、公式ストアでの価格は4万2800円です。



Phone (3a) Liteでベンチマークテストを実行したり写真を撮影したりするレビュー記事を後日公開予定です。



＜つづく＞

