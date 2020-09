「Android 11」正式リリース、まずはGoogle Pixel向けに配信開始

・関連記事

次世代OSのAndroid 11開発者向けプレビューが配信開始、5G対応やセキュリティの強化など - GIGAZINE



「Android 11」ベータ版リリースが新型コロナウイルスの影響で1カ月後ろ倒しに - GIGAZINE



「Android 10」正式リリース、まずはGoogle Pixel向けに配信開始 - GIGAZINE



「Android 10」へのアップデートを終えたPixel 3aを触ってみた - GIGAZINE



Google製スマートフォンの最新モデル「Pixel 4」&「Pixel 4 XL」開封&外観レビュー - GIGAZINE



Android 11のリリース時期は2020年9月8日か、Googleの配信映像から情報が明らかに - GIGAZINE

2020年09月09日 11時21分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.