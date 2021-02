2021年02月18日 11時08分 ネットサービス

Amazonがこれから作る製品をユーザーの要望によって決める「Build It」プログラムを発表



2021年2月17日、Amazonが「Build It」という新たな製品作成プログラムを発表しました。Build Itでは消費者が「次に作って欲しい製品」を事前注文し、一定数を超える消費者からの注文があった場合にのみ製品が作られ、事前注文したユーザーの下にいち早く届けられる仕組みとなっています。



Amazonは大手ECサイトとして通販事業を手がけるだけでなく、さまざまな製品の開発も行っています。2019年に音声アシスタント・Alexaを搭載したスマートグラス「Echo Frames」を発表した際、Amazonは「Day 1 Edition」という招待制のプログラムを発表して一部の顧客のみにEcho Framesを提供し、ユーザーからのフィードバックを得て製品の改善を行いました。



2020年に本格的な予約販売が始まったEcho Framesの経験から、Amazonは早期のフィードバックが非常に貴重なものであると実感したとのことで、Day 1 Editionを拡張してユーザーを製品開発の早期段階から巻き込むため、「Build It」という新たなプログラムを発表しました。Build Itがどのようなプログラムになっているのかは、以下のムービーを見るとよくわかります。



Amazon introduces Build It - YouTube





Amazonでは多くの開発者・デザイナー・エンジニアらが想像力を働かせ、さまざまな製品を構想しています。





新しい製品の開発や改善に必要不可欠なのが、実際に製品を使用するユーザーからのフィードバックです。そこで開発されたのが、Build Itプログラムです。





Build Itでは、まずAmazonがいくつかの新たな製品のアイデアを公開します。





ユーザーはこれらのアイデアをチェックし、「この製品が欲しい」と思った場合……





事前注文することが可能です。





所定の期間内の事前注文数が一定数を下回る場合、製品は作られません。料金の支払いが発生するのは実際に製品が作られ、ユーザーの下に発送された場合のみであり、製品が作られなかった場合は事前注文したユーザーが料金を支払うことはないとのこと。





期間内に事前注文数が一定の数に達した場合……





Amazonは製品を作ります。





製品の出荷が始まると……





事前注文したユーザーの下にいち早く届けられます。事前注文価格は一般販売時の価格よりも安い特別価格となっているとのことで、Build Itはユーザーにとって低リスク・高リターンの仕組みになっているとAmazonは述べています。





テクノロジー系メディアのThe Vergeは、Build Itは需要が証明されない限りリリースされないガジェット用に設計されたものだと述べています。一見するとKickstarterやIndiegogoのようなクラウドファンディング形式ではあるものの、実際に行われているのは開発資金の獲得ではなく需要の計測であり、Amazonがクラウドファンディングすることを意図していないと指摘しました。



なお、記事作成時点ではBuild Itプログラム第1弾として、「Smart Cuckoo Clock(スマートはと時計)」「Smart Nutrition Scale(スマート栄養計)」「Smart Sticky Note Printer(スマート付箋プリンター)」が発表されています。いずれもAlexaを搭載したスマートデバイスであり、アメリカ太平洋時間(PT)の2021年3月19日(金)午前8時59分までに一定数の事前注文があった場合、製品が作られるとのことです。