ロシアがTwitterを低速化、そのとばっちりをロシア政府機関が受けていると指摘される



ロシアはインターネットの監視を強化する法律を制定・施行するなど、インターネットの規制を強めており、2021年3月10日付でロシア政府当局がTwitterの速度を低下させたことが明らかになりました。しかし、この措置により、Twitter以外のサービスのほか、ロシア政府自身にまで問題が発生している可能性が指摘されています。



ロシア政府がTwitterの低速化を発表したのは3月10日(水)のこと。ロシアの通信・情報技術・電子メディア・出版の政策立案及び規制監督の総合機関(Roskomnadzor)によると、当局が過去4年間で児童ポルノ・薬物乱用・未成年者の自殺を促すようなコンテンツに対する2万8000件以上の削除要請をTwitterに送ったにも関わらず、そのうち3168件のコンテンツが削除されないまま残っているとのこと。



上記の理由から、当局は「ロシア市民を守るため」にモバイルデバイスの100%、および固定デバイスの50%でTwitterの減速を行うと発表しました。またTwitterが今後も削除要請のあったコンテンツを表示し続ける場合、完全ブロックを行うとも当局は述べました。





これに対しTwitterの広報担当者は「私たちは世界中のオープンインターネットを推進しており、このようにブロックが行われたり、オンラインの議論の場が奪われることを懸念しています。明確にしておきたいのは、私たちが児童の性的搾取に対してゼロ・トレランスのポリシーを持っており、自殺や自傷を美化・推奨するような内容はTwitterの規則に反するということ。そして私たちはTwitterを薬物売買を含む違法行為に使うことを許可していないということです」という声明をロイターに送りました。



一方で、インターネットの分析を行うKentikのディレクターであるDoug Madory氏は、ロシアの措置がTwitterの短縮URLである「t.co」をターゲットにしたものであり、Twitter以外の「Reddit.com」や「Microsoft.com」といった「t.co」を含むドメインも減速されている可能性を指摘しました。





またロシア最大の通信プロバイダーであるRostelecomや、ロシアの政府機関のウェブサイトのいくつかでも同時期にアクセスの問題が報告されており、Roskomnadzorが取った措置の影響を受けているという指摘もあります。一方で、これらに関してはTwitterの低速化とは関係のないサイバー攻撃が発生したのだという見解もあるとのことです。



