iPhoneでは「フォートナイト」の最新シリーズはプレイできないと公式が発表

・関連記事

「フォートナイトのストア復活命令は出さないがUnreal Engineは救いたい」と判事が見解を示す - GIGAZINE



Appleを訴えたEpic Gamesに勝ち目はあるのか、専門家の見解は? - GIGAZINE



Microsoftが「AppleはUnreal Engineを排除すべきではない」とEpic Gamesの支持を表明 - GIGAZINE



Appleが無料アプリのアップデートをブロックして課金オプションの追加を要求、手数料で儲けるための馬鹿げた行為と批判が噴出 - GIGAZINE



100万円超でフォートナイトがインストールされたiPhoneがオークションサイトで販売されている - GIGAZINE



Appleが「フォートナイト」開発元のEpic Gamesを「全面排除する」と脅迫 - GIGAZINE



「フォートナイト」開発元とAppleの訴訟でEpic GamesのCEOがコメントを公開 - GIGAZINE



「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE



約270億円をソニーが「フォートナイト」開発元のEpic Gamesに投資 - GIGAZINE

2020年08月27日 10時50分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.