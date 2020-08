濃厚マロンペーストとふわふわのホイップが口の中でとろける「イタリア栗のモンブラン生どら」をセブイレで買って食べてみた

・関連記事

これが元祖「モンブラン」、スポンジもタルト生地もないクリームのみの至福の塊を「アンジェリーナ」で買って食べてみた - GIGAZINE



ありえないボリュームのクリームがサンドされた生どら焼きが食べられる「朧八瑞雲堂」に行ってきた - GIGAZINE



どら焼きらしからぬ空気感&こんもり生クリームと洋酒でケーキみたいな「DOU」の生どら焼きを食べてきました - GIGAZINE



12倍の大きさの「森幸四郎1kgどら焼き」など大丸東京店1周年記念びっくりビッグサイズお菓子試食レビュー - GIGAZINE



ミニストップが3年かけて開発した「プレミアム和栗モンブランソフト」を一足先に食べてみた - GIGAZINE



創業130年を超える京都の焼き芋屋さん「丸寿」へ行ってみました - GIGAZINE



こんもり盛られた氷を分厚い「芋蜜」が覆う、らんらんのかき氷「芋づくし」を食べてみました - GIGAZINE

2020年08月27日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.