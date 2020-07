2020年07月15日 12時30分 モバイル

EUの新規制でアプリ開発者はApp Storeの強権から保護されることに

欧州連合(EU)で、AppleのApp StoreやGoogleのGoogle Playといったアプリストアに対して適用される「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公平性と透明性の促進に関する規制」という新しい規制が施行されました。これにより、EU圏内のアプリ開発者はApp Storeなどのアプリストアからより厳格に保護されるようになります。



EUの「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公平性と透明性の促進に関する規制」により、アプリ開発者は多くの恩恵を得られるようになります。アプリ開発者のスティーブン・トロートン・スミス氏は、中でも「AppleはApp Store上からアプリを削除するにはその30日前までに開発者に通知する必要がある」「Appleは大手デベロッパーやパブリッシャーに与えている優遇措置を開示する必要がある」「Appleはアプリのレビューに関する『解決できない紛争』について外部の調停者を立てる必要がある」という3つの要素により、EU圏内のアプリ開発者は大きな恩恵を得られるようになるとしています。



Appleは独自の厳格なガイドラインに違反したアプリを事前の通知などなしでApp Store上から削除してきました。そのため、新規制の「AppleはApp Store上からアプリを削除するにはその30日前までに開発者に通知する必要がある」という要素により、アプリ開発者はApp Store上からアプリを削除されてしまうことを防ぐために、30日の猶予期間を用いてでガイドラインに違反した部分を修正する時間を得られるようになります。



「Appleは自社アプリのために他社アプリをApp Storeから削除している」としてカスペルスキーがAppleを独占禁止法違反で訴える



また、EUの政策執行機関である欧州委員会は「AppleのApp StoreおよびApple Payが独占禁止法に違反している」として独自の調査を開始したことを2020年6月17日に発表したことで、「AppleのApp Storeが独占禁止法に違反しているのではないか」という論争が再燃しました。これについても新規制の「Appleは大手デベロッパーやパブリッシャーに与えている優遇措置を開示する必要がある」により、App Storeは一部の企業に対してのみ優遇措置を取ることが難しくなり、より透明性の高いアプリストアとして生まれ変わるきっかけになるのではないかと予想されています。



Appleに対して「App StoreとApple Payが独占禁止法に違反している」として欧州委員会が調査を開始





さらに、2020年6月後半にはAppleの決済システムを介さず購入する必要のある有料アプリ「HEY」がApp Storeから除外される事態が発生しました。App StoreによるHEYの処遇は大きな論争となり、AppleはApp Storeのレビューガイドラインを更新し、アプリがガイドラインに違反しているという指摘に対して異議申し立てを行えるようにしましたが、EUの新規制にある「Appleはアプリのレビューに関する『解決できない紛争』について外部の調停者を立てる必要がある」により、よりスムーズな紛争の解決が実現する可能性があります。



Appleの決済システムを介さず購入する必要のある有料アプリがApp Storeから除外される可能性





なお、EUの新規制により恩恵を受けるのはこれら3つの要素だけではありません。例えば、新規則には「アプリストア側はサービス内のランキングシステムがどのように機能しているかについて、より詳しく開発者側に説明する必要がある」というものが存在するため、アプリランキングの上位に食い込む人気アプリはどのようなものなのかについて、より詳細に知ることが可能になります。