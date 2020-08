Appleが無料アプリのアップデートをブロックして課金オプションの追加を要求、手数料で儲けるための馬鹿げた行為と批判が噴出

Appleが無料アプリとして提供されてきたiOS版「WordPress」アプリのアップデートをブロックし、課金オプションを追加するように要求してきたと、WordPressの開発者でありAutomatticの創業者でもあるマット・マレンウェッグ氏が語っています。



WordPress claims Apple cut off updates to its completely free app because it wants 30 percent - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/21/21396316/apple-wordpress-in-app-purchase-tax-update-store



スマートフォン向けOSとして市場を二分するAppleのiOSとGoogleのAndroidには、それぞれApp StoreとGoogle Playという公式アプリストアが存在しており、このアプリストアと通してアプリを配布するアプリ開発者はアプリ売上の一部を手数料として支払う必要があるため、長らく不満の声が挙がっていました。AppleやGoogleはアプリ内の課金に対して一律で手数料を徴収し続けているため、「独占である」という声もあり、実際に人気ゲーム・フォートナイトの開発元であるEpic Gamesは2社に対して訴訟を提起し大きな話題となっています。なお、特にAppleが課す手数料はアプリ内課金による売上の30%と高額であるため、Epic Games以外にも過去にSpotifyやHEYといったアプリの開発者がApple批判の声を挙げていました。



「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE





App Storeの手数料について多くの批判を集めるAppleですが、新しく「無料アプリに課金オプションを追加するように迫っている」ことが明らかになりました。これはApp Storeを介した課金オプションを追加させることで、手数料として30%の売上を徴収するための試みであるとして、「馬鹿げた話」と海外メディアから批判されています。



事の発端となったのは、WordPressの開発者であるマレンウェッグ氏の以下のツイート。同氏によるとiOS版のWordPressアプリのアップデートがApp Storeによりブロックされてしまい、WordPressアプリのバグ修正などができなくなってしまったとのこと。最新のアップデートを配信するにはWordPress.comの有料オプションをアプリ内課金で提供する必要があると通知されたそうです。



New name: The app has always done a ton of work to support WordPresses hosted anywhere, using the XML-RPC API included in core WP since WP 2.6 was released in 2008. That's why we called it "WordPress" and not "https://t.co/lj1vCfp4UL" or "Jetpack."