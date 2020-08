2020年08月18日 11時20分 ネットサービス

Appleが「フォートナイト」開発元のEpic Gamesを「全面排除する」と脅迫



人気バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」の開発元であるEpic GamesがAppleに対して訴訟を起こしたことを受けて、Appleが報復に乗り出したと報じられています。今回の訴訟は「フォートナイト」がApp Storeから削除された件に関するものですが、Appleの報復措置は訴訟とは無関係な領域にまで及んでいるとのことです。



現地時間2020年8月13日、Epic Gamesが「フォートナイト」のモバイルアプリに新たなアプリ内課金システムを実装しました。これまではiOS版ならばApp Storeが、Android版ならばGoogle Playがゲーム内アイテム購入に対して30%の手数料を課していましたが、この新たな課金システムによってEpic Gamesは手数料を支払う必要がなくなったとして、ユーザーに利益を還元するためにゲーム内通貨の値下げを発表していました。





しかし、Appleはこの新たなアプリ内課金システムがガイドラインに違反するものであるとして、フォートナイトをApp Store上から削除。Epic Gamesはこれを不服として、Appleに対して訴訟を起こしました。



この訴訟に対して、Appleは「2020年8月28日までに問題が解消されない場合、iOSデバイス上でアプリを配布したり、Appleの開発者ツールを使用したりするために必要なメンバーシップである『Apple Developer Program』からEpic Gamesを排除する」とEpic Gamesに通達してきたとのこと。この措置が実施された場合、Epic GamesはMacのソフトウェアを認証できなくなるため、iOS・macOS向けの開発が不可能になります。さらに、Epic Gamesが提供するゲームエンジン「Unreal Engine」の配布権限が剥奪され、Unreal EngineでiOS・macOS向けアプリの開発ができなくなるため、サードパーティの開発者がUnreal Engineを使わなくなるとみられています。



Epic Gamesが提供するUnreal Engineは世界で最も人気のあるゲーム開発ツールの1つです。2019年の発表では、Epic Gamesは「Unreal Engineを使用している開発者は全世界で750万人以上に上る」と述べていました。2020年にはソニーの次世代ゲーム機「プレイステーション 5」上で動作するリアルタイムデモを公開し、「完全に実写」といえる3Dグラフィックの性能を見せつけていました。



Epic GamesはAppleから警告を受け取ったその日に、すでにAppleを独占禁止法違反で提訴しているカリフォルニア州北部地区連邦地裁にAppleの報復措置の差し止めを申し立てています。



Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020



Appleの報復措置は今回の訴訟とは無関係として、Epic Gamesは今回の一件を「法外な報復」と言及。一連の問題について抗議しています。