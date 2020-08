Unreal Engine追放問題でEpic GamesがAppleに絶対に負けられない理由

・関連記事

「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE



「フォートナイトのストア復活命令は出さないがUnreal Engineは救いたい」と判事が見解を示す - GIGAZINE



Microsoftが「AppleはUnreal Engineを排除すべきではない」とEpic Gamesの支持を表明 - GIGAZINE



AppleのUnreal EngineブロックによりMicrosoftのForzaシリーズなど人気ゲームのサポートが不可能に - GIGAZINE



ゲームエンジン「Unity」開発会社が新規株式公開を申請、ライバルのUnreal EngineがApp Store追放騒動で揺れる裏で - GIGAZINE



2020年08月28日 14時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.