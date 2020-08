AppleのUnreal EngineブロックによりMicrosoftのForzaシリーズなど人気ゲームのサポートが不可能に

AppleがApp Storeで配信されているアプリの売上に対して30%の手数料を課す現状に不満を抱くEpic Gamesが、同社の人気ゲームであるフォートナイトに新しい支払い方式を導入し、同時にAppleに対して訴訟を起こしました。これに対して、AppleはEpic Gamesの提供するゲームエンジン「Unreal Engine」の配布権限を剥奪するという報復措置に出ています。この影響でUnreal Engineを採用する多くのゲームでサポートが不可能になるとEpic Gamesが主張していることが明らかになりました。



フォートナイトやUnreal Engineの開発元であるEpic Gamesが、AppleおよびGoogleという2つの巨大なアプリストアを運営する企業に対して訴訟を提起しました。これに対してAppleは「2020年8月28日までに問題が解消されない場合、iOSデバイス上でアプリを配布したり、Appleの開発者ツールを使用したりするために必要なメンバーシップである『Apple Developer Program』からEpic Gamesを排除する」とEpic Gamesに通達。加えてゲームエンジン「Unreal Engine」の配布権限も剥奪しています。



Epic Gamesはカリフォルニア州北部地区連邦地裁に対し、Appleを独占禁止法違反で提訴していますが、2020年8月23日(日)に裁判所に提出した新しい文書の中で、AppleによるUnreal Engineのサポート停止が違法なものであると主張しています。



Epic GamesはAppleによるUnreal Engineのサポート停止を不必要な懲罰であり、Unreal Engineを使用して構築された今回の訴訟に直接関係のないゲーム開発者たちに大きな影響を与えるものと非難しており、「Appleの報復は、それ自体が独占を維持するためのものであり、Appleにあえて反旗を翻そうとする人々の行動を抑えるための違法な努力です」と記しています。



また、同時にMicrosoftがEpic Gamesの動きを支持する声明を出しています。この中でMicrosoftは、Unreal Engineを使用しているゲーム開発者は、サポートが取り消されるとゲームの中で見つかったセキュリティ上の欠陥に対してパッチを当てたりバグを修正したりすることができなくなると主張。具体的には、Microsoftの人気ゲームであるForza Motorsportシリーズなどが影響を受ける可能性を挙げています。



Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx