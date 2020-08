どこのリンクから移動したかをわからないようにして個人情報を守る「Referer Modifier」レビュー

・関連記事

「Firefox 59」でプライバシー保護機能を強化する「リファラの削減機能」の内容をMozillaが発表 - GIGAZINE



他人にデータを渡さずに無料でアクセス解析できるオープンソースツール「umami」 - GIGAZINE



オープンソースでプライバシーに配慮されたGoogle Analytics代替ソフト「GoatCounter」レビュー - GIGAZINE



誰かが自分のウェブページにアクセスしたら音が鳴るChrome用アドオン「Startup Bell」を使ってみた - GIGAZINE



サイト訪問者がcookieを切っていても追跡可能な手法が明らかに - GIGAZINE

2020年08月22日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logq_fa

