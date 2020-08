新型コロナウイルスによって人々の生活習慣やメンタルヘルスはどう変化したのか？

2020年08月22日 12時00分 メモ

新型コロナウイルスの流行に伴って都市封鎖やリモートワークへの移行が実施され、人々の生活は大きく変化しました。オーストラリアで実施された複数の研究から、パンデミックが身体活動の量やアルコール消費量、読書や料理に費やす時間などの生活習慣に与えたさまざまな変化が明らかとなりました。



オーストラリアでは都市封鎖によって公共の場での集会や、別の世帯に住む複数の人々と面会することも禁止されたほか、多くの学校も閉鎖されました。そこでセントラルクイーンズランド大学研究チームは、「都市封鎖とストレスの増加が組み合わさったことによって人々の健康的な行動が減少し、健康にとって有害な行動が増加したのではないか」と考えたそうです。



論文の著者であるRobert Stanton氏は、「私たちは健康行動およびメンタルヘルスの研究チームとして、オーストラリアの成人における健康関連行動の変化が、うつ病や不安、またはストレスとどのように関連するのかを理解することに、強い興味を持っていました」と述べています。



研究チームは、新型コロナウイルスのパンデミックが人々に与えた影響を調査するため、成人しているオーストラリア人を対象にしたオンラインアンケートを実施しました。アンケートはオーストラリアで都市封鎖が実施されていた2020年4月9日~4月19日に実施され、合計で1491人が回答したとのこと。アンケートでは、パンデミックが起きて以降の身体活動・睡眠習慣・アルコール摂取量・喫煙習慣などの変化や、感じている憂うつ・不安・ストレスの程度について尋ねられました。





アンケートの結果、回答者の49%が「パンデミックが起きてから身体活動が低下した」と報告し、41%は「睡眠の質が悪化した」と答えました。また、27%は「パンデミック中は飲酒量が増加している」と回答したそうで、研究チームは「この報告は、およそ30%の成人が心理的苦痛に対処するため、より多くのお酒を飲んでいることを示唆します」と述べています。さらに、喫煙習慣を持っている人の半数近くがパンデミック中に喫煙量を増やしていることも判明しました。



今回の調査で判明した特に重要な点は、「身体活動や睡眠、飲酒、喫煙などで有害な変化を経験した人々は、うつ病や不安、ストレスの症状といったメンタルヘルスの悪化を経験する可能性が高くなった」ということだと研究チームは指摘。喫煙や飲酒といった健康に悪い行動が増えるほどメンタルヘルスが悪化する傾向が見られたため、より多くの健康的な行動を採用するか、健康に悪い行動を控えることで、パンデミック時の心理的苦痛が抑えられる可能性があるとのこと。



研究チームは、今回のアンケートはあくまでも自己申告によるものであり、横断的調査であるため因果関係を特定できないことを認めています。それでも、今回の研究結果はパンデミックが身体的・精神的な悪影響を人々に与えている可能性を示唆しており、継続的な調査が必要だと研究チームは述べました。