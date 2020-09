2020年09月01日 11時14分 ソフトウェア

TikTokの売却額は3兆円を超える可能性、買収先発表は秒読みか



アメリカのニュース会社CNBCが、現地時間の2020年9月1日にもショートムービー共有サービスTikTokのアメリカ、ニュージーランド、オーストラリア事業の買収先が発表される可能性があることを報じました。報道によると、TikTokの売却額は3兆円を超える可能性があると見積もられているとのことです。



TikTok deal to sell U.S. business could come as soon as Tuesday

https://www.cnbc.com/2020/08/31/tiktok-deal-to-sell-us-business-could-be-announced-as-soon-as-tomorrow.html



アメリカのトランプ大統領は2020年8月に、TikTokがプライバシー上の問題や複数の法令違反が指摘されていることなどを背景に、TikTokの運営元であるByteDanceに対し「9月15日までに事業をアメリカ企業に売却しなければ国内での使用を禁止する」ことを通告しました。



トランプ大統領がTikTokに「2020年9月15日までにアメリカ企業に売却すること」を要求、Microsoftが買収に名乗り - GIGAZINE





TikTokの買収には、かねてからByteDanceと交渉を行ってきたMicrosoftのほか、TwitterやOracleも名乗りをあげており、売却交渉は争奪戦の様相を呈しています。



トランプ大統領が「OracleによるTikTok買収を支持」したとの報道 - GIGAZINE



by Eddie Awad



CNBCは2020年8月31日に、「TikTokの売却交渉の結果が、早ければ9月1日にも発表される可能性があります」と報道しました。CNBCによると、売却価格は200億~300億ドル(約2兆1158億~約3兆1738億円)に達する見込みです。



また、CNBCはTikTokの買収先について、世界最大のスーパーマーケットチェーンであるWalmartと提携したMicrosoftか、トランプ大統領の支持を取り付けたOracleの2社が最も有力な候補であるとの見方を示しました。



CNBCからの取材に対し、Microsoft、Walmart、TikTokの代表者はコメントを控えているとのことです。





なお、8月31日にロイター通信と市場調査会社Ipsosが発表した意識調査により、「アメリカ人の40%がトランプ大統領のTikTok売却要求を支持している」ことが分かっています。



トランプ大統領のTikTok米事業売却命令、40%が支持=調査 - ロイター

https://jp.reuters.com/article/usa-tiktok-poll-idJPKBN25R1FU