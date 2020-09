Amazonが「空から」「30分以内に」荷物を配達してくれるドローン配達サービス「Prime Air」をFAAが認可

Amazonのドローンによる配達サービス「 Amazon Prime Air 」は「注文から30分でのお届け」を実現すべく、過去数年にわたって開発が行われてきました。アメリカではドローンの運用を 連邦航空局 (FAA)が規制しており、AmazonのドローンはなかなかFAAの認証を得られないでいましたが、2020年8月31日(月)にAmazonが認可を受けたことがわかりました。これにより空からの配達が、より現実的なものとなっています。 Amazon Prime Air drone delivery fleet gets FAA approval https://www.cnbc.com/2020/08/31/amazon-prime-now-drone-delivery-fleet-gets-faa-approval.html Amazon gets FAA approval to fly Prime Air delivery drones https://mashable.com/article/amazon-prime-air-drone-delivery-faa-approval/ 自律飛行するドローンで空から荷物を届けてくれるAmazonの配達サービス「Amazon Prime Air」の存在が明らかになったのは2013年のこと。Amazonはそれ以降ドローン開発を続けてきましたが、アメリカではFAAが厳しい規制を設けているため、なかなかサービスが開始できないでいました。 Amazonのドローン配達が実現に向けて一歩前進 - GIGAZINE

・関連記事

ドローンが物流を支配する近未来でハッカー少年が陰謀に巻き込まれるSF短編映画「SKYWATCH」が無料公開中 - GIGAZINE





血液や薬品を空から配達する「ドローン」がアフリカで大活躍している - GIGAZINE



無人配達ドローンの試験運用をGoogleの姉妹企業「Wing」が開始、ネット注文だけでなく薬局などからも配達可能 - GIGAZINE



「バスに乗って節電して配送可能な範囲を拡大する宅配ドローンシステム」が開発されている - GIGAZINE



Amazonがドローンを使った「自宅監視サービス」を検討中 - GIGAZINE

2020年09月01日 11時13分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.