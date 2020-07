2020年07月13日 12時11分 ソフトウェア

「TikTokはプライバシー上の懸念があるため使用しないように」とアメリカ民主党・共和党の両委員会が警告

by Solen Feyissa



アメリカ全土の民主党組織を統率する民主党全国委員会(DNC)および共和党組織を統率する共和党全国委員会(RNC)が、動画共有アプリのTikTokについて「プライバシー上の懸念がある」と関連組織に警告したことが明らかとなりました。TikTokは中国企業のByteDanceによって運営されており、「ユーザーのデータが中国共産党の手に渡っているのではないか」とも指摘されています。



DNC and RNC warn campaigns about using TikTok - CNNPolitics

https://edition.cnn.com/2020/07/10/politics/dnc-warning-tiktok/index.html





TikTokには以前から「中国にデータを送信しているのではないか」との懸念が持たれており、2019年には「TikTokが個人情報を中国のサーバーに転送している」とアメリカの大学生が訴訟を起こす事態も発生しています。加えて2020年6月には、TikTokがクリップボードの内容を読み取っていることがiOS 14の開発者向けプレビュー版で可視化され、大きな話題を呼びました。



世界中から非難を受けたTikTokはクリップボードの内容をコピーする仕様を変更しましたが、依然としてTikTokへは厳しい視線が向けられています。2020年7月6日には、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官がアメリカ政府がTikTokの使用禁止を検討していると発言し、7月7日にはドナルド・トランプ大統領も、政府がTikTok禁止の検討を行っていると認めました。



by Christoph Scholz



そんな中、アメリカの全国的な党委員会であるDNCとRNCも、選挙キャンペーンや傘下の団体などに向けてTikTokの危険性について警告しました。2020年7月10日に関係者へ向けて送られたDNCのメールでは、セキュリティチームが「個人のデバイスでTikTokを使用しないように、引き続きキャンペーンスタッフにアドバイスします。もしキャンペーンでTikTokを使用している場合は、デバイスとアカウントを分けることを推奨します」と述べています。



DNCが外国製のアプリや製品に関する警告を行うのは、今回が初めてではありません。2018年には立候補者に向けて「中国メーカーのZTEやHuawei製のデバイスを使用しないように」と通達したほか、2019年にはロシア製アプリのFaceAppを使用しないように警告しました。



また、7月11日にはRNCもTikTokに関する警告を関係者に行いました。これについてRNCの全国報道官を務めるMandi Merritt氏は、「RNCはセキュリティ上の懸念から、従業員と利害関係者に向けてTikTokを個人のデバイスにダウンロードしないようにアドバイスしました」とコメントを発表しています。



アメリカの党委員会がTikTokに関する警告を発したことを受け、TikTokの広報担当者は「私たちはユーザーのプライバシーとセキュリティを保護するために全力を尽くしています」とコメント。CEOとして元ウォルト・ディズニー幹部のケビン・メイヤー氏を招き、アメリカ人のCEOと共に最高クラスのセキュリティインフラストラクチャーを開発し、プラットフォームの健全化に努めていると主張しました。



by Solen Feyissa



TikTokの使用に関して従業員や関係者に警告を発しているのは、DNCやRNCだけではありません。2020年7月10日には「Amazonが従業員に対してTikTokのアプリをスマートフォンから削除するように求めた」と報じられました。Amazonは「セキュリティ上のリスクから、社内連絡用のメールアプリにアクセスする端末からTikTokを削除するように」とメールで通達しましたが、このメールは即座に撤回されたとのこと。Amazonの広報担当者は、従業員へのメールは誤って送信されたものだと主張しています。



by Marco Verch Professional Photographer and Speaker



また、カリフォルニア州に本社を置く金融機関のウェルズ・ファーゴも、会社用のデバイスにTikTokをインストールしている従業員に対し、プライバシー上の懸念からアプリを削除するように指示しました。ウェルズ・ファーゴの広報担当者は、「TikTokのプライバシーおよびセキュリティ上の懸念のため、そして会社が所有するデバイスは会社の業務だけに使われるべきとの慣行により、従業員に対してアプリの削除を命じました」と述べています。



Wells Fargo directs employees to remove TikTok from company mobile devices - The Verge

https://www.theverge.com/2020/7/11/21320935/wells-fargo-bans-tiktok-devices-amazon-pompeo