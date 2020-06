TikTokが「ユーザーの許可なく他アプリで入力したテキストを盗み読む仕様」を変更

iOS版のTikTokが他アプリで入力しているテキストの内容を読み取っていることが指摘されていたのですが、多くの批判を受けてこの仕様が変更されました。



TikTok to stop reading user clipboards after being exposed by iOS 14 privacy feature - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/06/25/tiktok-to-stop-reading-user-clipboards-after-being-exposed-by-ios-14-privacy-feature/



2020年6月23日にiPhone向けの最新OSとなる「iOS 14」が発表され、開発者向けのプレビュー版が公開されました。iOS 14のベータ版にはプライバシー機能強化のために各アプリがアクセスできるデータをユーザーがより詳細に制御できるようにする機能が追加されています。この機能により、「TikTokがクリップボードにコピーされた内容をユーザーに許可なく読み取っていること」が明らかになりました。ただし、この問題はiOS 14の発表前から指摘されており、iOSアプリの配信元であるApp Storeを運営するAppleも「問題ない動作である」と、TikTokの仕様についてコメントしています。



TikTokがユーザーの入力している内容を盗み取っている - GIGAZINE





iOS 14の新しいプライバシー機能により、ベータ版のiOS 14でTikTokを使用しているユーザーのiPhoneでは、他アプリでテキストを入力するたびに画面上部に「TikTokが入力内容をコピーしました」という通知が表示されるため、複数の開発者たちがTikTokの「ユーザーの許可なくデータをコピーする仕様」に疑問を呈していました。



こういった反応を受け、TikTokは「クリップボードにコピーされた内容をユーザーに許可なく読み取る仕様」を変更したことを明かしました。なお、TikTokはすでに「クリップボードにコピーされた内容をユーザーに許可なく読み取る仕様」を削除した最新バージョンをApp Store側に提出したとしています。



なお、TelegraphによるとTikTokのほかにAccuWeather、Overstock、AliExpress、Call of Duty Mobile、Patreon、Google Newsといったアプリが「クリップボードにコピーされた内容をユーザーに許可なく読み取る仕様」を採用しているとのことです。



Hey @tiktok_us, why do you paste from my clipboard every time I type a LETTER in your comment box? Shout out to iOS 14 for shining a light on this HUGE invasion of privacy. inb4 they say it was a "bug" pic.twitter.com/MHv10PmzZS