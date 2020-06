TikTokがユーザーの入力している内容を盗み取っている

ユーザーが他のアプリで入力中の内容をTikTokが読み取っていると指摘されています。これは2020年6月23日に発表された「iOS 14」により、クリップボードの内容をアプリが読み取ると通知される機能が搭載されたことで明らかになりました。クリップボードの内容が読み取られる件について指摘した専門家に対して、Appleは「問題ない」と返答しています。



Jeremy Burge氏(@jeremyburge)の投稿したムービーでは、1文字~3文字ほど文字を入力するたびに「TikTok pasted from Instragram」のメッセージが表示され、Burge氏がInstagramで入力した内容をTikTokが読み取っていることがわかります。



Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ



Burge氏は「Macで入力した内容をiPhoneで貼り付ける」といった動作が可能なユニバーサルクリップボードの内容をTikTokが読み取っているムービーも投稿しています。



iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)



Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb