トランプ大統領が「OracleによるTikTok買収を支持」したとの報道

大手ソフトウェア企業Oracleによる、ショートームービー共有アプリTikTokの事業買収について、トランプ大統領が前向きな意見を表明したと報じられています。



中国のByteDanceが開発・運営するTikTokについて、アメリカでは「ユーザーの入力した内容を盗み取っている」「プライバシー上の懸念がある」との指摘が相次いでおり、TikTok排斥の動きは日を追うごとに激しさを増しています。



TikTokに対する嫌疑の高まりを受けて、トランプ大統領はByteDanceに対し国際版TikTokのアメリカ事業を国内企業に売却するか撤退することを要求する声明を発表。国際版TikTokのアメリカ事業や、これに付随するカナダ・オーストラリア・ニュージーランドでの事業の買収先として、かねてからByteDanceとの協議を重ねてきたMicrosoftに続き、TwitterやOracleも名乗りをあげており、売却交渉は争奪戦の様相を呈しています。



2020年8月18日、アリゾナ州で開催されたイベントに出席したトランプ大統領は、OracleによるTikTok買収について意見を求めた記者団に対し、「Oracleは素晴らしい企業で、そのオーナーもとてつもない人物です。従って、OracleはTikTokの手綱を握ることができる企業だと思います」と回答しました。



アメリカの日刊紙ニューヨーク・タイムズは、トランプ大統領がOracleを支持した背景について「シリコンバレーの同業者とは異なり、Oracleの幹部らはトランプ大統領の政治的盟友です。例えば、Oracleの最高経営責任者であるサフラ・キャッツ氏はトランプ大統領の政権移行チームの一員でした。また、Oracleの創業者であるラリー・エリソン氏は2020年に、再選を目指すトランプ大統領のための資金調達パーティーを催しています」と指摘しています。



TikTok買収に関する、IT大手各社とByteDanceの協議がどのように進展しているかは、記事作成時点では不明です。ロイター通信社によると、一部の投資家はTikTokの事業価値を約500億ドル(5兆3000億円)と評価しているとのこと。経済紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、「OracleはMicrosoftほど懐が暖かくありません。Microsoftは1360億ドル(約14兆4000億円)の現金を保有していますが、2019年末におけるOracleの資産は現金や有価証券を合わせても約370億ドル(約4兆円)でした」と述べて、資金力の差からOracleが苦戦する可能性があるとの見方を示しました。





記者会見で、どの企業がTikTokを買収するべきか尋ねられたトランプ大統領は、「MicrosoftもOracleもTikTok買収を望んでいると思いますが、いずれの企業がそれを実現するにせよ、彼らはアメリカが十分な補償を受ける必要があることに留意しなければなりません」と話しました。



トランプ大統領は、「アメリカ企業によるTikTok買収が実現しなければTikTokを禁止にする」ことを表明した8月3日の会見でも、「アメリカの財務省が大金を得られるような形で話がまとまらなければ、TikTokは9月15日に閉鎖されるでしょう」と発言しています。



ByteDanceの広報担当者は、Oracleとの協議についてコメントを求めたニュース専門放送局CNBCに対し、「私たちはウワサや憶測についてはコメントしません」と回答。Oracleの広報担当者も「我々がコメントできるものではありません」と述べて、コメントを拒否しました。