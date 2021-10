2021年10月20日 04時52分 モバイル

月額5000円台でPixel 6が使い放題でプレミアムサービスもセットなGoogleのサブスクプラン「Pixel Pass」発表



2021年10月20日に開催されたGoogleの新製品発表イベント「Pixel Fall Launch」で、Pixelシリーズの最新モデルとなる「Pixel 6」「Pixel 6 Pro」が発表されました。同タイミングで、GoogleがPixel 6あるいはPixel 6 Proとさまざまなサービスをセットにした有料サブスクリプションプラン「Pixel Pass」を発表しました。



Get the new Pixel and more, with Pixel Pass

https://blog.google/products/pixel/introducing-pixel-pass/



Pixel Passは、Pixel 6やPixel 6 Proのスマートフォン本体と有料サービスがセットになったプランで、Pixel 6の場合は月額45ドル(約5100円)、Pixel 6 Proの場合は月額55ドル(約6300円)で利用可能。





また、スマートフォン本体と共に、以下のサービスが付属するとのこと。



・YouTubeの広告非表示、バックグラウンド再生が可能になる「YouTube Premium」

・広告なしで音楽を聴くことができる「YouTube Music Premium」

・フル解像度の写真やムービーを保存できるGoogle Oneのクラウドストレージ200GB分

・Googleストアでの割引

・スマートフォンのバックアップ

・広告やアプリ内購入がなく、何百ものゲームやアプリにアクセスできる「Google Play Pass」

・スマートフォン修理の優先保証



Pixel Passで入手できるPixel 6/6 Pro本体にはSIMロックがかかっておらず、自分で用意したSIMカードを利用することが可能。また、月額5ドル(約560円)のGoogle Fiのプランも用意されています。使っていて合わないと感じた場合はいつでもプランのキャンセルが可能で、その場合はスマートフォン本体の代金の残りを支払えばOKとのこと。





Googleは、Pixel Passを利用すればPixel 6の所有者は2年間で294ドル(約3万3000円)の節約になり、Google Fiとセットであればさらに1月当たり4ドル(約440円)の節約になると述べています。



なお、記事作成時点ではPixel Passはアメリカのみで提供される予定で、日本で同様のサービスが提供されるかどうかは不明です。