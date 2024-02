2024年02月20日 11時26分 ネットサービス

Googleの監視カメラ用定期プラン「Google Nest Aware」が日本を含む各国で値上げ、Googleはほとんどすべてのサブスクリプションサービスで値上げ済み



GoogleのスマートホームブランドであるGoogle Nestでは、監視カメラやカメラ付きドアベルなどが販売されており、これで撮影した映像を長期にわたって保管するための定期購入プランとして「Google Nest Aware」が用意されています。このGoogle Nest Awareはこれまで月額630円から利用できたのですが、月額800円からに値上げされました。



International Nest Aware subscriptions jump in price, as much as 100% | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/02/google-is-doubling-the-cost-of-some-nest-aware-subscriptions-internationally/





Google Nest製品は、すべての動画をクラウド上に保存します。そのため、定期プランの「Google Nest Aware」に加入しなければ、24時間年中無休で動画を録画することはできません。Google Nest Aware未加入の場合、録画を閲覧できるのは動画が保存されてから3時間までです。Google Nest Awareに加入すると、動画の保存期間は30日間まで拡張され、あとから録画された動画をチェックすることが可能となります。このGoogle Nest Awareが、日本を含む複数の国と地域で値上げされました。



日本の場合、Google Nest Awareは月額630円(年額6300円)から月額800円(年額8000円)に値上げされています。さらに、Google Nest Awareよりも動画を保存できる期間が長くなる上位プランのGoogle Nest Aware Plusも、月額1260円(年額1万2600円)から月額1500円(年額1万5000円)に値上されました。





なお、Google Nest Awareに加入するとGoogle Nestの監視カメラでどんな動画が録画できるようになるのかは、以下の記事を読めばわかります。



完全ワイヤレスなGoogleのスマートカメラ「Google Nest Cam」レビュー、1週間使用して気になるバッテリーの持ちやモーション検知の精度を徹底チェックしてみました - GIGAZINE





アメリカでは2023年9月に他地域よりもひと足先にGoogle Nest Awareの料金が25~33%値上げされています。そして今回、カナダや日本をはじめとする複数の国と地域で同様の値上げが実施されました。Ars Technicaによると、GoogleはGoogle Nest Awareの値上げに関する発表を行っていないため、どの国で値上げが実施されたかの完全なリストは存在しないとのこと。ただし、今回の値上によりほとんどの国と地域でアメリカで提供されているプランと同じ水準にまでGoogle Nest Awareが値上されることとなった模様。



なお、Googleは2023年以降にほぼすべてのサブスクリプションサービスで値上げを実施済み。YouTube Premium、YouTube Music、YouTube TV、 Google Workspace、Google Cloud Storageが値上げされており、Google Oneのみが記事作成時点では値上げされていません。