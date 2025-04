Googleが空調管理デバイス「Nest Learning Thermostat」第1世代と第2世代のサポート終了を表明

Googleが空調管理デバイスとして2024年に発表した第4世代の「Nest Learning Thermostat」で最先端の機能を提供するためということを理由に、すでに発売から10年以上が経過している第1世代と第2世代の端末のサポートを終えることを明らかにしました。 Support changes to our earliest generation Nest Learning Thermostats - Google Nest Community https://www.googlenestcommunity.com/t5/Blog/Support-changes-to-our-earliest-generation-Nest-Learning-Thermostats/ba-p/713068

2025年04月26日 22時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

