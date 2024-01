2024年01月05日 13時00分 モバイル

Samsungが新製品発表イベント「Galaxy Unpacked 2024」を1月18日午前3時に開催すると正式に告知、Galaxy S24シリーズとSamsung独自の生成AI機能がYouTubeのライブ配信で発表されるかも



Samsungが新しいGalaxyデバイスや技術を発表するイベント「Galaxy Unpacked 2024」を、日本時間の2024年1月18日(木)3時からカリフォルニア州サンノゼで開催することを発表しました。このイベントはSamsung.com、そしてSamsungのYouTubeチャンネルでライブ配信される予定です。



Samsungが公開しているGalaxy Unpacked 2024の告知ムービーが以下。



Samsungは「Galaxyモバイルデバイスのポートフォリオに新しく追加される製品」を披露すると宣言しています。さらに、上記の予告ムービーでは「Galaxy AI is coming」というメッセージも表示されています。





さらに、Samsungはアメリカ国内向けに、2024年1月2日(火)~16日(火)の間にSamsungの公式アプリを通じて新しいGalaxyデバイスを予約すると50ドル(約7200円)のキャッシュバックがあるというイベントを開催。その事前予約ページでは「Zoom with Galaxy AI is coming」というメッセージ、そしてカメラのズームや拡大を連想させるような短い動画が掲載されています。



コンピューター関連ニュースサイトのPC Magazineは、QualcommのフラグシップSoCである「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載したスマートフォンである「Galaxy S24」シリーズがGalaxy Unpacked 2024で発表されると予想。Snapdragon 8 Gen 3はAI性能が向上したSoCであると報じられていることから、Galaxy S24シリーズにオンデバイスで動作する生成AI機能が搭載されることが期待されます。



Qualcommの次期フラグシップSoC「Snapdragon 8 Gen 3」は生成AI性能が重視されている可能性 - GIGAZINE





Samsungはすでに独自の生成AIモデルである「Samsung Gauss」を2023年11月に発表しており、このSamsung GaussがGalaxy S24シリーズに搭載されるのではないかとウワサされていました。



SamsungがChatGPTのように会話やコードや画像を生成できる独自のAI「Samsung Gauss」を発表 - GIGAZINE





なお、Samsungが1月18日の3時にGalaxy Unpacked 2024を開催することは2023年末にリークされています。



Samsungの製品発表会「Galaxy Unpacked」の日付と「S24」シリーズの製品画像がリークされる - GIGAZINE





また、Galaxy S24シリーズのうち上位2機種は、生成AI機能で写真の被写体を動かしたり削除したり、画像の余白を埋めたりすることが可能になるというリークがXに投稿されています。





