バイオテクノロジーの進歩によって起こる核兵器よりも恐ろしい事態とは？

・関連記事

新型コロナが武漢ウイルス研究所から来たとの「直接の証拠はない」とアメリカの国家情報長官室が報告、研究所流出説を肯定も否定もせず結論先送りへ - GIGAZINE



mRNA万能インフルエンザワクチンの臨床試験がスタート、実用化すれば毎年の予防接種をしなくてよくなるかも - GIGAZINE



ヒトの「ミニ肺」の培養に成功、新型コロナのようなパンデミックの研究に活路 - GIGAZINE



奇妙な新型コロナウイルスの変異に2年間感染し続けている何者かが存在するとして研究者がデータを公開 - GIGAZINE



新型コロナウイルスが空気中でどれぐらい感染力を保つのか決定する要因が明らかに - GIGAZINE

2023年07月03日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.