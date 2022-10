Windows 11のシェアはWindows XPを追い抜くもWindows 7に及ばず

MicrosoftのOS「Windows 11」は2021年10月に 正式リリース され、2022年9月には 最初の大規模アップデートが公開 されました。しかし、新たに公開された「Windowsの各バージョンの普及率」の調査結果ではWindows 11の普及率がWindows 7よりも低いことが明らかになっています。 Windows 11 Readiness Check - Is Your Business Ready for Windows 11? https://www.lansweeper.com/itam/is-your-business-ready-for-windows-11/ 以下の円グラフは、IT資産管理システムを開発する「 Lansweeper 」が約3000万台のWindows搭載デバイスを分析して導き出したWindowsの各バージョンの普及率を示しています。円グラフを確認すると、Windows 11の普及率は2.61%で、2020年にサポート終了が 宣言 されたWindows 7の普及率(3.38%)を下回っていることが分かります。最も普及率が高いのはWindows 10(81.87%)で、8割以上のユーザーがWindows 10を使い続けていることも分かります。

2022年10月11日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

