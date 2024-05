Appleが「2026年に折りたたみ式iPhone」「2025年に折りたたみ式MacBookとiPadのハイブリッドデバイス」を計画しているとの報道

Appleが折りたたみ式デバイスを開発していることは、長らくウワサされています。新たに、Appleが2025年後半に20.3インチの折りたたみ式デバイスを、2026年には折りたたみ式のiPhoneをリリースすることを計画していると報じられました。 Apple allegedly planning foldable 20.3-inch hybrid for 2025, foldable iPhone in 2026 - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/05/05/foldable-iphone-hybrid-mac-iphone-rumors/

・関連記事

Appleは折り曲げ可能な有機ELディスプレイをLGと共同開発、2020年以降に「フォルダブルiPhone」が登場か - GIGAZINE



Appleが新たに折り畳みスマホの特許を出願していたことが判明 - GIGAZINE



Appleも折りたたみiPhoneを開発中、どんなデザインになるのか? - GIGAZINE



ミニLED技術を採用した新しいiPadとMacBookが2020年~2021年にかけて登場するとApple製品の有名アナリストが発表 - GIGAZINE



AppleがiPhoneに「折りたたみディスプレイ」や「画面内Touch ID」を搭載するとの報道 - GIGAZINE



Samsung幹部が「Appleと協力して折りたたみ式ディスプレイを開発中」と語る - GIGAZINE



Appleが折りたたみ式iPhoneをテスト中との報道 - GIGAZINE



Appleが「折りたたみ式MacBook」を開発中とのリーク情報 - GIGAZINE



2024年05月06日 14時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.