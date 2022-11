画像生成AI「Stable Diffusion」のバージョン2.0が登場、出力画像の解像度が拡大＆デジタル透かしを入れられる機能も

加えて、Stable Diffusion 2.0-vはリファレンスサンプリングスクリプトにも対応しました。これは、画像がAIによって生成されたものであることを示す「デジタル透かし」を画像に組み込むというもの。Stable Diffusionが生成する写真やイラストには人間が作ったのかAIが作ったのか見分けがつかないほど品質が高い作品もあり、実際に AIの出力した作品が美術品評会で金賞を取った こともあるほど。AI生成の画像にデジタル透かしが入ることによって、制作者以外でも区別が付くようになるというわけです。 記事作成時点でStable Diffusion 2.0-vのモデルはオープンソースとして公開されてはいませんが、DreamStudioで使用可能だとのこと。また、AIプラットフォームのHugging FaceではStable Diffusion 2.0-vのデモを体験可能。ただし、記事作成時点ではアクセスが集中しているようで、「This application is too busy.」と表示され、実際に画像を生成することはできませんでした。 Stable Diffusion 2 - a Hugging Face Space by stabilityai https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion

2022年11月24日 12時20分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, アート, Posted by log1i_yk

