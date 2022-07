この世に存在しない食べ物の高クオリティな写真を生成できる「This Food Does Not Exist」

「This Food Does Not Exist」はウェブサービスとして公開されているわけではありませんが、TPU訓練用に最適化された コード や事前学習済みの モデル がGitHubで公開されています。

スシなどの画像を生成するように「This Food Does Not Exist」を訓練しています。

「DALL・E」から派生した「 Craiyon 」で生成した画像がこれ。「This Food Does Not Exist」が生成した画像は「DALL・E」と遜色なく、「Craiyon」より高精度であることがうかがえます。

一方、「DALL・E」で生成した「a pile of cookies on a plate(皿の上のクッキーの山)」の画像がこれで……

2022年07月21日 19時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

