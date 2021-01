「バイクに乗るピカチュウ」「アボカドの椅子」など言葉から自動でイラストや写真を生成するAI「DALL・E」

人工知能(AI)を研究する非営利団体の OpenAI が、自然言語処理と画像生成を組み合わせたAI「 DALL・E 」を発表しました。DALL・Eは人間と見分けが付かないほど高精度な文章を生成するAI「 GPT-3 」のパラメータを使用し、文章からイラストや写真を作り出すことができます。 DALL·E: Creating Images from Text https://openai.com/blog/dall-e/ OpenAI debuts DALL-E for generating images from text | VentureBeat https://venturebeat.com/2021/01/05/openai-debuts-dall-e-for-generating-images-from-text/ OpenAIの公式ブログでは、実際に「DALL・Eに入力したテキスト」と「DALL・Eが出力した画像」を公開しています。例えば「『チュチュを着て』『犬の散歩をする』『大根』」のイラストはこんな感じ。DALL・Eは、「チュチュを着て」と「犬の散歩をする」と「大根」というような、互いに無関係な複数のテキスト要素から、この世に存在しない画像を自動で作り出すことができるのが特徴です。

2021年01月06日

