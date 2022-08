2022年08月19日 09時20分 メモ

風景写真家がAI画像ジェネレーター「Stable Diffusion」で非実在美景を生成



AIを用いた画像生成はもはや珍しいものではなくなってきています。その一例として、風景写真家のAurel Manea氏は、どこにも存在しない風景の写真を生み出しています。



These Are Not Photos: Beautiful Landscapes Created by New AI | PetaPixel

https://petapixel.com/2022/08/16/these-are-not-photos-beautiful-landscapes-created-by-new-ai/





AI画像ジェネレーター「DALL・E2」も使った経験があるというManea氏は「『DALL・E2』はまるで写真のように素晴らしい人物画を作ってくれますが、風景写真の生成はうまくできません。トレーニング元の画像と、現代の風景写真家を排除するクリエイターの政治的理由によるものでしょう」とコメント。一方で、この「Stable Diffusion」はトレーニング元の画像セットの幅が広いため、そういった問題がないと述べています。



Manea氏が作成・公開している画像の一部はこんな感じ。





これらはいずれも非実在の風景です。





かなり南極っぽい風景。





Manea氏らが「Stable Diffusion」で作った画像の数々はFacebookグループで見られます。



Stable Diffusion | Facebook

https://www.facebook.com/groups/stablediffusion



なお、「Stable Diffusion」は明らかに現役アーティストの画像をトレーニングに用いていてスタイルを模倣できるとの指摘があり、権利を侵害しているとアーティストから批判を受けています。



