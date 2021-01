2021年01月21日 10時17分 ネットサービス

この世界に存在しないアニメ画像を作成できるサイト「This Anime Does Not Exist」が登場



以前からこの世界に存在しない人物の画像をワンタッチで簡単に生成できる「This Person Does Not Exist」というサイトが登場しておりその精度の高さが話題となっていましたが、新たにこの世界に存在しないアニメ画像が生成される「This Anime Does Not Exist」が爆誕しました。



This Anime Does Not Exist

https://thisanimedoesnotexist.ai/



This Anime Does Not Existのページにアクセスすると、どこかで見たようなアニメ画像がスライドショー形式で次々に表示されます。





日本語のような文字も確認できますが、拡大するとまったく判読不能、異世界の言語のようになっています。





画面下部中央の「Creativity Slider」を動かすと画像の「創造性」が変更されるとのこと。「Speed Slider」でスライドショーの速度を変更でき、Spaceキーでスライドショーの一時停止、Fキーでフルスクリーンモードへの切り替えなどの操作が可能です。





以下は同じ画像を「Creativity Slider」を最小の0.3と最大の2に動かして比較したものです。同じ画像でも、創造性が変わるとここまで変わってくるようです。





画像をクリックすると創造性0.3から創造性2まで、1枚ずつ表示されました。





ちなみにこのサイトの制作者はGwern Branwenという人物で、This Person Does Not Exist制作者のPhillip Wang氏とは別人です。もともとは「This Waifu Does Not Exist」という名前で制作がスタートし「These Waifus Do Not Exist」に進化、そして今回の「This Anime Does Not Exist」では体の全体像まで生成されるように精度を高めたとのこと。制作過程などはGwern Brenwen氏のブログから確認できます。