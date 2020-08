無料でファンタジーな世界観のダンジョンマップを自動生成できる「One Page Dungeon」

ファンタジー系のRPGに出てきそうなダンジョンが自動で作られる「 One Page Dungeon 」は、無料で使えるウェブサービスです。 テーブルトークRPG や自作のゲームにも使えそうなダンジョンマップで、商用のゲームに利用することもできます。 One Page Dungeon by watabou https://watabou.itch.io/one-page-dungeon トップページはこんな感じ。アクセスした時点ですでにページ上部にダンジョンマップが生成されています。

2020年08月10日 16時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1m_mn

