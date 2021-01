Steamで国によって特定のゲームが買えない「ジオブロッキング」に総額約10億円の罰金をEUが科す

EU hits game distributor Valve, five others with 7.8 million euro fine | Reuters https://www.reuters.com/article/us-eu-antitrust-valve/eu-hits-game-distributor-valve-five-others-with-7-8-million-euro-fine-idUSKBN29P1C6 チェコ・スロバキア・エストニア・ハンガリー・ラトビア・リトアニア・ポーランドといった国々では、EU加盟国であるにもかかわらず、他のEU加盟国で購入可能なゲームの販売やアクティベーションに制限がかけられていました。そのため、2019年4月にECはValveとゲームパブリッシャー5社に対して「特定の国でのブロッキングはEUの独占禁止法に違反している」という意見書を送付していました。 購入したゲームが特定国ではSteamでプレイできなくなる措置に独占禁止法違反の指摘 - GIGAZINE

・関連記事

SteamユーザーがLinuxに切り替えても不自由なくゲームを楽しめるよう開発された「Proton」でプレイできるタイトル数が1万2000本を突破 - GIGAZINE



PS5のコントローラーをPCに接続してSteamのゲームを遊ぶ方法 - GIGAZINE



YouTubeで2020年9月に最も流行したゲームは宇宙人狼ゲーム「Among Us」 - GIGAZINE



PS4やNintendo Switchなどの家庭用ゲーム機ユーザーのダウンロード販売への移行が加速、すでに半数以上がダウンロード版のゲームを購入するように - GIGAZINE



PCゲームの「割れ状況」を監視するウェブサイト「CrackWatch」 - GIGAZINE



2021年01月21日 10時41分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.