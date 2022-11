2022年11月24日 12時30分 サイエンス

片頭痛を持つ人の脳には特殊な変化が起きていることが高解像度MRIで明らかに、診断や治療に役立つ可能性



ズキズキと激しい頭痛が続く片頭痛は吐き気や脱力感、めまいといった症状を伴い、世界人口の14%が片頭痛を持っているという研究結果もあることから、多くの人が原因や効果的な対策の発見を心待ちにしています。第108回北米放射線学会で発表された研究では、高解像度MRIを用いた分析により、片頭痛を持つ人の脳で特殊な変化が起きていることが明らかになったと報告されています。



Ultra-high-res MRI Reveals Migraine Brain Changes

https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?id=2393



Mysterious Changes Identified in The Brains of People Who Get Migraines : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/mysterious-changes-identified-in-the-brains-of-people-who-get-migraines



南カリフォルニア大学ケック医学校の研究者であるウィルソン・シュー氏らの研究チームは、大脳皮質の下にある半卵円中心と呼ばれる領域におけるPerivascular space(血管周囲腔)に着目しました。血管周囲腔とは、血管と組織の間にできる血液成分や髄液などで満たされた空間のことであり、流体を排出する役割を持っているとも言われていますが、その機能は完全には理解されていません。



シュー氏は、「血管周囲腔は脳内の体液排出システムの一部です」「これらが片頭痛にどのように寄与するのかを調べることは、片頭痛の発生における複雑性をよりよく理解するのに役立つ可能性があります」と述べています。





研究チームは片頭痛と半卵円中心にみられる血管周囲腔の関連を調べるため、慢性的な片頭痛を持つ患者10人と反復的な片頭痛を持つ患者10人、そして片頭痛を持たない対照群の5人を含めた合計25人の被験者を募集しました。これらの被験者は認知障害、閉所恐怖症、脳腫瘍などを持っておらず、過去に脳手術を受けた経歴もなかったとのこと。



そして、通常の臨床用MRIを上回る7テスラのMRIを使用して被験者の脳を分析しました。ほとんどの臨床用MRIは最大でも3テスラであり、シュー氏は「私たちの知る限り、これは片頭痛による脳の微小血管の変化、特に血管周囲腔を研究するために超高解像度MRIを用いた最初の研究です」「7テスラのMRIは他のMRIよりはるかに高い解像度と品質で脳画像を作成できるため、片頭痛の後に脳組織で起こる、より小さな変化を見るために使用できます」と述べています。





分析の結果、片頭痛を持つ患者はそれが慢性的であるか反復的であるかにかかわらず、対照群と比較して有意に半卵円中心の血管周囲腔が拡大していることがわかりました。シュー氏は、「こうした変化は過去に報告されていません」と述べています。



また、大脳白質において血流が不足して組織が酸素不足になっている白質病変(White Matter Hyperintensity)についても、片頭痛患者の方が深部における重症度がより高いことが確認されました。これらの結果は、血管周囲腔の拡大がより多くの白質病変につながる可能性を示唆しているとのこと。



研究チームは今回の結果から、血管と相互作用して脳から老廃物を排出するリンパ管の問題が、片頭痛と関連している可能性があるという仮説を提唱しています。しかし、これらの変化が片頭痛の発症に影響しているのか、それとも片頭痛に起因するのかを知るにはさらなる研究が必要です。



シュー氏は、「脳の微細な血管や血液供給の変化が異なるタイプの片頭痛にどのように影響するのかを調べる大規模な研究にとって、今回の研究結果が助けになるかもしれません」「最終的には、片頭痛の診断や治療のための新たなパーソナライズされた方法を開発する上で役立つ可能性があります」と述べました。