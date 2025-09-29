2025年09月29日 19時21分 ヘッドライン

2025年9月29日のヘッドラインニュース



アニメ『オッドタクシー』を手がけた木下麦×此元和津也コンビと、『映画大好きポンポさん』のアニメーション制作会社・CLAPによる"ある男の愛の物語"『ホウセンカ』が、2025年10月10日(金)に劇場公開となります。



映画『ホウセンカ』ロングPV｜2025年10月10日(金)全国公開 - YouTube





死を迎えつつあるヤクザ・阿久津役に小林薫、死にかけの阿久津に話しかける花・ホウセンカ役にピエール瀧、過去の阿久津役に戸塚純貴、阿久津と暮らす那奈役は過去が満島ひかり、現在が宮崎美子など、実力派キャストが顔をそろえています。





作品の冒頭7分も公開されています。



映画『ホウセンカ』本編冒頭７分映像｜2025年10月10日(金)全国公開 - YouTube





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



交通騒音と大気汚染が男女の生殖能力にそれぞれ異なる影響を与えている可能性 - GIGAZINE



UIの「微妙にクリックできない隙間」などのスムーズでない動作の原因を防止するために気をつけることとは？ - GIGAZINE



YouTubeと実演権団体SESACのライセンス問題のためアデルやボブ・ディランなどの楽曲がアメリカで利用不可能に - GIGAZINE



レーザーでゴキブリを自動ロックオンして焼き殺すAI搭載タレットが登場 - GIGAZINE



チェスのチートに使える大人のおもちゃ開発プロジェクト「ButtFish」 - GIGAZINE



900万円超の現金を美術館から受け取ったアーティストが「お金を持ち逃げした」というタイトルで真っ白なキャンバスを提出 - GIGAZINE



10億円の美術館に展示されていた絵画がAIに偽物と判定される - GIGAZINE



「ゴミ箱の世界最速記録」が塗り替えられギネス記録を樹立、男が破天荒な記録に挑戦したある理由とは？ - GIGAZINE



「モナ・リザのヌードスケッチ」と思われる作品が見つかる - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）











やばいなんか警視庁の集団にミスって入ってもた前も後ろも警視庁や



一員みたいでげろきまずい pic.twitter.com/Wf3tcaHyNr — まさお浪 (@huton_rou) 2025年9月28日





ひとり1,000円の予算で選ぶ昼食

①アラフィフ父

②高校生長男

③小学生次男 pic.twitter.com/pNSMikKfAu — いぶおや (@IbusukiOyako) 2025年9月28日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

大学の授業で先生に「なぜこれらの地図はばらばらな方向に住人の名前が書いてあるのか？」と聞いたら、「わからない。中世から近世の人たちはいい加減」と言われた - Togetter [トゥギャッター]



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

ニデックの有価証券報告書に担当の監査法人が「意見不表明」を示したが、監査法人にとってとても勇気の必要なことだった - Togetter [トゥギャッター]



安倍元首相銃撃 被告の弁護側、教団による「宗教被害」主張へ | 毎日新聞



「大川原化工機」社長 “えん罪事件の捜査員 検察は起訴を” | NHK | 事件



「レイプの町と言われることは許せなかった」元町議に有罪 群馬・黒岩信忠草津町長が会見 - 産経ニュース



中国 50億円超の収賄罪 前農業農村相に執行猶予付き死刑判決 | NHK | 中国



モルドヴァ選挙、親EU派政党が過半数議席獲得へ ロシアの干渉があったと - BBCニュース



出産したばかりの赤ちゃん殺害した疑い 22歳の母親逮捕 警視庁 | NHK | 事件



トランプ氏、ポートランドに派兵指示 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）







新聞投稿では削りましたが、この後、私が「こんな風に嫌な思いをするからヘルプマークを付けなさい」と言い、「嫌だ、障害者の印だから付けたくない、健常者だと思われて怒られて、今嬉しかった」と娘が喜んでニコニコするというやり取りがあり、車内が大変気まずくなりました。 — ヤモリ夫人 (@yokohama_ids) 2025年9月27日





激おもろーDMきたんだけどさ、私が「下手にはけるミッキーマウス」の話しをしたポストを見たらしく「ヘタもうまいも無いです！失礼！」みたいに言われたの😂なので「ヘタ、ではなく、しもて、と読みます。ステージに向かって左のことです。」って返信したらブロられた😂😂理不尽すぎんか😂失礼はどっち — かぢゅ (@duffmaygela1345) 2025年9月27日



低山型のコガネヤマドリは美味しい？ | 野食ハンマープライス



敷地に不審者が入ってきたときに「警察を呼びますよ！」とかじゃなくて「110番したから早く逃げなさい」と言った人の話を聞いたがすごく合理的だった - Togetter [トゥギャッター]



会話の中で相手が知らない単語を使ってしまった時に「難しい言葉知ってるマウントやめてくれる？」みたいな流れ弾を喰らったことがある… こちらとしては状況に適している言葉を使っただけなのに - Togetter [トゥギャッター]



万博とは異なる景色広がる「ニシヨドスタン」、多くのパキスタン人が住む地域を記者が取材…対立あおるＳＮＳの誤情報：地域ニュース : 読売新聞















キャンプで水汲み面倒だから鶴瓶の麦茶でご飯炊いてみた→甘くて香ばしくて美味くなって草「麦茶版茶飯」「めんつゆを麦茶で薄めてもおいしくなる」 - Togetter [トゥギャッター]



「サービスエリアでトイレ休憩を済ませて戻ってきたら車が見つからない...おかしいと思っていたら車が消えていた！」→リプ欄でアドバイスが集まるも予想外の理由だった - Togetter [トゥギャッター]



遠くから猫に話しかけられてついて行ったら、廃屋っぽい家の壁から仔猫の鳴き声が…大家さんを探し出し救出へ「助けを求めてきた猫ちゃん、めちゃくちゃ賢い」 - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）



Created manga with students on iPad in Kyoto, visited the team at Apple Umeda, and tried takoyaki before taking in a Hanshin Tigers baseball game in Osaka!



Arigato gozaimasu for the hospitality, Japan! pic.twitter.com/YL7XfB7BBV — Tim Cook (@tim_cook) 2025年9月26日



Xの代替として期待されたThreadsだが、すでにX以上の魔境と化して、修羅場らしい「なぜだ。あそこはInstagramからやってきた、もっとキラキラした人の集まりではなかったのか」 - posfie



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



チェンソー レゼ編のラストを幸せにした

（1/2） pic.twitter.com/Td5TstKkWd — 子梓 (@azusako3) 2025年9月27日





















創作漫画 pic.twitter.com/U6hSwqKqAm — Hyena (@hy_ena_kun) 2025年9月27日







笠井スイさんと、旅の仲間たち



大事な人の思い出のかけら｜沖乃青



『CITY THE ANIMATION』ありがとうイラスト from アニメ制作スタッフ - YouTube





リリィ - 八百歳比名子（CV：上田麗奈）［試聴動画］ / TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』ED主題歌 - YouTube





『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌スピッツ「灯を護る」アニメ映像(ノンクレジット) ／2025.10.04 23:00～ON AIR - YouTube





『北斗の拳』トキ キャスト解禁PV!!｜“FIST OF THE NORTH STAR: HOKUTO NO KEN” Toki Trailer - YouTube





【光が死んだ夏】第二期制作決定映像 - YouTube





TVアニメ『薫る花は凛と咲く』最終話放送記念スペシャルムービー - YouTube





【期間限定無料公開｜2025/9/27日(土)24:00～10/4(土)23:59まで】ばっどがーる｜第1話～第12話イッキ見！ - YouTube





劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」制作決定PV｜2026年劇場公開！ - YouTube





オリジナルTVアニメ『さよならララ』”大津茉里”発表PV | 2026年放送 - YouTube





『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDテーマ発表映像：BUMP OF CHICKEN「 I 」／10月4日放送開始・毎週土曜夕方5:30／ヒロアカファイナル - YouTube





I'm sure today will be a day I'll never forget│TVアニメ『薫る花は凛と咲く』 - YouTube





I'm sure today will be a day I'll never forget│TVアニメ『薫る花は凛と咲く』 - YouTube





アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 本郷猛役 藤岡弘、｜コメント動画 - YouTube





【期間限定無料公開】下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ｜第1話｜2025年9月26日(金)21:00～10月10日(金)20:59まで - YouTube





【公式】『バトルスピリッツ ブレイヴ』第1話「ブレイヴせよ！太陽龍ジーク・アポロドラゴン！」【期間限定配信】 - YouTube





キャラクターお披露目PV：郡上かなで｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』2026年4月放送 - YouTube





TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第4弾PV - YouTube





『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」｜ペイオフPV｜Disney+ (ディズニープラス） - YouTube





【期間限定配信】スター・ウォーズ：ビジョンズ Volume1「The Duel」｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





【期間限定配信】スター・ウォーズ：ビジョンズ Volume1「村の花嫁」｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





TVアニメ『ふしぎ遊戯』配信告知PV | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube





【期間限定配信】スター・ウォーズ：ビジョンズ Volume1「The Ninth Jedi」｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume３｜【日本語オリジナル版】本予告｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





TVアニメ『神の庭付き楠木邸』キャラクターPV【セリ(CV:福留慎乃祐)トリカ(CV：寿美菜子) ウツギ(CV：小市眞琴)】｜2026年放送開始！ - YouTube





TVアニメ『無限ガチャ』キャラクターPV：エリー｜2025年10月放送！ - YouTube





TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』最終話放送直前PV｜最終話・第12話 9月28日(日)放送🎆 - YouTube





TVアニメ「氷の城壁」ティザーPV |2026年4月から放送開始 - YouTube





『Mind Diver / マインドダイバー』トレーラー vol.2 - YouTube





【原神】テイワット冒険記念動画 五周年旅手帳 - YouTube





【ゲームPV】PROJECT ZIRCON ゲーム化イメージトレーラー - YouTube





『Absolum』「ブロム」紹介トレイラー - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー アイノ（CV：高森奈津美）「パチパチパチ！大発明家」 - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』本拠地システムトレーラー - YouTube





『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』｜TGS2025 PV - YouTube





『KILLER INN』（キラーイン）第2回クローズドβテストに向けて | ゲームの遊び方とCBT2アップデート内容のご紹介 - YouTube





桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 紹介映像 (桃鉄２) | KONAMI - YouTube





桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 商品ラインアップ映像 (桃鉄２) | KONAMI - YouTube





『Absolum』「サイダー」紹介トレイラー - YouTube





『ディアブロIV』 | ディアブロIV x StarCraft - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』TGS2025公式トレーラー | PS5® Games - YouTube











思ってたんと違かったゼルダ様 pic.twitter.com/aIdI0cxNjJ — わさび (@legend7749) 2025年9月28日











◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』本予告｜パンドラの秘密が明かされる―｜2025年12月19日（金）日米同時公開！ - YouTube





松村北斗 × 奥山由之 × 新海誠 スペシャルトークセッション 【PART 1】｜『秒速5センチメートル』10月10日(金)公開 - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

2025年は誕生から100周年！「森永北海道バター」10月1日(水)より全国にてリニューアル | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

