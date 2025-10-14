2025年10月14日 17時00分 試食

卵黄のまろやかな味わいが醤油ベースの味に絡む「釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ」試食レビュー



2025年10月6日、エースコックから「釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ」が登場しました。麺に卵をのせた「釜玉」スタイルのまぜそばで、まろやかな味わいになっているのが特徴とのこと。実際に購入して味を確かめてみました。



釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ 2025/10/6 新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003173/



これが「釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ」。





原材料は、ポークエキス、卵黄、カツオブシパウダーなど。





カロリーは1食当たり541kcalです。





調理のためにフタを開け、調味たれ、きみまろペースト、ふりかけの小袋を取り出します。





お湯を入れてフタを閉じ、5分待ちます。この間に調味たれをフタの上で温めておきます。





5分後にお湯を捨て、調味たれを投入。





よく混ぜます。





続いてきみまろペーストを投入。





ふりかけをかけたら完成です。





プツッと切れる柔らかい麺を口に入れると、焼き海苔から来る磯の香り、牡蠣の香り、黄身のまろやかな味がふわっと広がる感じ。ベースは薄口の醤油で、ふりかけによって少しダシの味わいが出ていました。





「釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ」の希望小売価格は税抜298円で、Amazon.co.jpなどで購入できます。



Amazon.co.jp: エースコック 釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ 124g ×12個 : 食品・飲料・お酒

